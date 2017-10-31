Запрошуємо 31 жовтня

всіх небайдужих до долі Сновської громади на інформаційні заходи, які проводитиме Центральна бібліотека м.Сновськ у співпраці з Корюківською міською молодіжною громадською організацією «Альтернатива»:
- с. Хотуничі, з 10.00 до 12.00 год. у центрі села – Виїзний вуличний консультативний пункт «Моя громада – мій добробут»;
- с. Петрівка, з 14.00 до 15.00 год. у Будиноку культури (бібліотека) – Дискусійний марафон «Сновська ОТГ: курс до добробуту».
Ви дізнаєтеся більше про те, що таке децентралізація та ОТГ, які повноваження у старост і депутатів та самих виборців, а також зможете поставити запитання до влади і отримати відповідь «з перших вуст».
Заходи відбуватимуться в рамках проекту «Розробка курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» (ПУЛЬС ). Проект виконується Асоціацією міст України (АМУ) в партнерстві з Радою міжнародних наукових досліджень та обмінів IREX/Україна за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). #USAID #PULSE #IREX #АМУ #ПУЛЬС
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