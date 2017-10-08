воскресенье, 8 октября 2017 г.

Кікбоксинг

Одинадцять вихованців ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» тренера-викладача Олександра  Анатолійовича Закревського взяли участь у змаганнях відкритого Кубка м.Чернігів з кікбоксингу, який проходив  з 28 по 30 вересня.

Перші  місця у своїх вагових категоріях  вибороли Сергій Парфенюк, Данило Онацький, Максим Кожан, Геннадій Білий. На другу сходинку п’єдесталу вийшли Кирило Артеменко, Євген Акуленко, Владислав Дятел, Богдан Ісаченко, а Кирило Бабич, Данило Кононевич  та Костянтин  Погорілко посіли треті  місця у своїх вагових категоріях. До речі, сім учнів змагалися у двох вагових категоріях для лайт-контакта і хард-боксингу і всі посіли призові місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ завоювала третє місце і нагороджена кубком.
Дирекція та учасники змагань на чолі  з тренером дуже вдячні обласному  депутату Г.Н. Божку за надану матеріальну  допомогу.
Г.САЛАТА,  директор ДЮСШ «Колос»
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)