Кікбоксинг

Одинадцять вихованців ДЮСШ Сновської РО ВФСТ «Колос» тренера-викладача Олександра Анатолійовича Закревського взяли участь у змаганнях відкритого Кубка м.Чернігів з кікбоксингу, який проходив з 28 по 30 вересня.
Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли Сергій Парфенюк, Данило Онацький, Максим Кожан, Геннадій Білий. На другу сходинку п’єдесталу вийшли Кирило Артеменко, Євген Акуленко, Владислав Дятел, Богдан Ісаченко, а Кирило Бабич, Данило Кононевич та Костянтин Погорілко посіли треті місця у своїх вагових категоріях. До речі, сім учнів змагалися у двох вагових категоріях для лайт-контакта і хард-боксингу і всі посіли призові місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ завоювала третє місце і нагороджена кубком.
Дирекція та учасники змагань на чолі з тренером дуже вдячні обласному депутату Г.Н. Божку за надану матеріальну допомогу.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
Перші місця у своїх вагових категоріях вибороли Сергій Парфенюк, Данило Онацький, Максим Кожан, Геннадій Білий. На другу сходинку п’єдесталу вийшли Кирило Артеменко, Євген Акуленко, Владислав Дятел, Богдан Ісаченко, а Кирило Бабич, Данило Кононевич та Костянтин Погорілко посіли треті місця у своїх вагових категоріях. До речі, сім учнів змагалися у двох вагових категоріях для лайт-контакта і хард-боксингу і всі посіли призові місця. У загальному підсумку команда ДЮСШ завоювала третє місце і нагороджена кубком.
Дирекція та учасники змагань на чолі з тренером дуже вдячні обласному депутату Г.Н. Божку за надану матеріальну допомогу.
Г.САЛАТА, директор ДЮСШ «Колос»
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