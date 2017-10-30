Запрошуємо до участі у конкурсі «Благодійник року»

23 жовтня 2017 року стартував дев’ятий конкурс «Благодійник року» імені меценатів Тарновських. Традиційно він проводиться з метою поширення благодійницької діяльності, меценатства та волонтерства на Чернігівщині.
Організаційний комітет конкурсу протягом місяця — з 23 жовтня по 24 листопада 2017 року – збиратиме пропозиції щодо нагородження у таких номінаціях: «Благодійник року — всеукраїнська бізнес-структура»; Благодійник року — регіональна бізнес-структура»; «Благодійник року — неприбуткова організація»; «Благодійник року — приватна особа»; «Благодійник року — благодійник-початківець»; «Благодійник року — представник малого бізнесу»; «Благодійник року — кращий волонтер».
У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які надали одно- чи багаторазову благодійну допомогу для розв’язання суспільних проблем. Детальніше про все дізнавайтеся у контактної особи — Ігоря Івановича Слєзка, (0462) 67-58-91 (ОДА).
Організаційний комітет конкурсу протягом місяця — з 23 жовтня по 24 листопада 2017 року – збиратиме пропозиції щодо нагородження у таких номінаціях: «Благодійник року — всеукраїнська бізнес-структура»; Благодійник року — регіональна бізнес-структура»; «Благодійник року — неприбуткова організація»; «Благодійник року — приватна особа»; «Благодійник року — благодійник-початківець»; «Благодійник року — представник малого бізнесу»; «Благодійник року — кращий волонтер».
У конкурсі можуть брати участь фізичні та юридичні особи, які надали одно- чи багаторазову благодійну допомогу для розв’язання суспільних проблем. Детальніше про все дізнавайтеся у контактної особи — Ігоря Івановича Слєзка, (0462) 67-58-91 (ОДА).
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