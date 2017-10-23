Пенсійна реформа стартувала!

В Україні офіційно стартувала масштабна пенсійна реформа. Вона передбачає поступовий перехід до накопичувальної пенсійної системи вже з 2019 року.
А поки що уряд запровадив механізм підвищення пенсій та нові вимоги до стажу і пільгових категорій. Центр громадського моніторингу та контролю з’ясував, які саме зміни чекають на громадян.
Одна з головних дискусій при розробці законопроекту точилася навколо пенсійного віку. У підсумку урядовці залишили за українцями можливість вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Сьогодні для цього необхідно мати 15 років страхового стажу. А з 2018 року – 25 років. Щороку вимоги до стажу збільшуватимуться, і в 2028 році ця цифра сягне 35 років. Водночас із 1 січня 2028 року людина з 40 роками стажу отримає право виходити на пенсію раніше 60 років.
Важливо не плутати страховий стаж із трудовим. Страховий стаж покриває лише той період, коли людина сплачувала єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зазвичай це робить працедавець щомісячно після нарахування працівнику зарплати. З 1 січня 2004 року інформація про відрахування до Пенсійного фонду автоматично зберігається в електронній системі персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ). Тож на сьогодні головне не запис у трудовій книжці, а «біла» зарплата та її правильне оподаткування. Будь-який громадянин України може перевірити дані про свій страховий стаж у відділенні Пенсійного фонду (із собою слід мати паспорт та ідентифікаційний код).
Опоненти реформи називають нові вимоги до страхового стажу прихованим підвищенням пенсійного віку. Адже з нового року людина зі стажем від 15 до 24 років зможе претендувати на пенсію лише у 63 роки, а при стажі менше 15 років – тільки в 65 років. Але в уряді зміни пояснюють відновленням соціальної справедливості.
«Той, хто платить внески до Пенсійного фонду 15 років, і той, хто платить протягом 35 років, не можуть бути в однакових умовах, – зазначає міністр соціальної політики України Андрій Рева. – Ми вважаємо, що якщо ми говоримо про справедливість у пенсійному забезпеченні, то мають бути різні умови виходу на пенсію для людей, які різну кількість років брали участь у пенсійній програмі».
Якщо людина бажає вийти на пенсію у 60 років, але їй не вистачає стажу, закон дає можливість докупити його. Зважаючи на розмір ЄСВ із мінімальної зарплати, один рік страхового стажу коштуватиме 16 896 грн. Втім ця вартість може стати вищою.
«З урахуванням рівня пенсій вигідно купувати стаж, тільки якщо не вистачає кількох місяців. Наприклад, сплатити 5 тисяч гривень за три місяці стажу, щоб отримати 15 тисяч гривень пенсії за рік», – констатує експерт громадської платформи «Нова Країна» Тарас Козак.
Також за умовами реформи до страхового стажу зараховується: навчання на бюджеті у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року; військова служба до 31 грудня 2017 року; відпустка по догляду за дитиною з 1 січня 2004 року; відпустка у зв’язку з вагітністю у період з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року; підприємницька діяльність у періоди з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року (якщо є довідка про державну реєстрацію) і з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року (якщо бізнесмен сплачував єдиний соціальний внесок).
А от українцям, які працюють за кордоном та прагнуть отримувати пенсію в Україні, влада радить потурбуватися про це заздалегідь і щомісячно самостійно сплачувати ЄСВ.
А поки що уряд запровадив механізм підвищення пенсій та нові вимоги до стажу і пільгових категорій. Центр громадського моніторингу та контролю з’ясував, які саме зміни чекають на громадян.
Одна з головних дискусій при розробці законопроекту точилася навколо пенсійного віку. У підсумку урядовці залишили за українцями можливість вийти на заслужений відпочинок у 60 років. Сьогодні для цього необхідно мати 15 років страхового стажу. А з 2018 року – 25 років. Щороку вимоги до стажу збільшуватимуться, і в 2028 році ця цифра сягне 35 років. Водночас із 1 січня 2028 року людина з 40 роками стажу отримає право виходити на пенсію раніше 60 років.
Важливо не плутати страховий стаж із трудовим. Страховий стаж покриває лише той період, коли людина сплачувала єдиний соціальний внесок (ЄСВ). Зазвичай це робить працедавець щомісячно після нарахування працівнику зарплати. З 1 січня 2004 року інформація про відрахування до Пенсійного фонду автоматично зберігається в електронній системі персоніфікованого обліку відомостей (СПОВ). Тож на сьогодні головне не запис у трудовій книжці, а «біла» зарплата та її правильне оподаткування. Будь-який громадянин України може перевірити дані про свій страховий стаж у відділенні Пенсійного фонду (із собою слід мати паспорт та ідентифікаційний код).
Опоненти реформи називають нові вимоги до страхового стажу прихованим підвищенням пенсійного віку. Адже з нового року людина зі стажем від 15 до 24 років зможе претендувати на пенсію лише у 63 роки, а при стажі менше 15 років – тільки в 65 років. Але в уряді зміни пояснюють відновленням соціальної справедливості.
«Той, хто платить внески до Пенсійного фонду 15 років, і той, хто платить протягом 35 років, не можуть бути в однакових умовах, – зазначає міністр соціальної політики України Андрій Рева. – Ми вважаємо, що якщо ми говоримо про справедливість у пенсійному забезпеченні, то мають бути різні умови виходу на пенсію для людей, які різну кількість років брали участь у пенсійній програмі».
Якщо людина бажає вийти на пенсію у 60 років, але їй не вистачає стажу, закон дає можливість докупити його. Зважаючи на розмір ЄСВ із мінімальної зарплати, один рік страхового стажу коштуватиме 16 896 грн. Втім ця вартість може стати вищою.
«З урахуванням рівня пенсій вигідно купувати стаж, тільки якщо не вистачає кількох місяців. Наприклад, сплатити 5 тисяч гривень за три місяці стажу, щоб отримати 15 тисяч гривень пенсії за рік», – констатує експерт громадської платформи «Нова Країна» Тарас Козак.
Також за умовами реформи до страхового стажу зараховується: навчання на бюджеті у вищих навчальних закладах, аспірантурі, докторантурі з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2017 року; військова служба до 31 грудня 2017 року; відпустка по догляду за дитиною з 1 січня 2004 року; відпустка у зв’язку з вагітністю у період з 1 січня 2004 року до 30 червня 2013 року; підприємницька діяльність у періоди з 1 січня 1998 року до 30 червня 2000 року (якщо є довідка про державну реєстрацію) і з 1 липня 2000 року до 31 грудня 2017 року (якщо бізнесмен сплачував єдиний соціальний внесок).
А от українцям, які працюють за кордоном та прагнуть отримувати пенсію в Україні, влада радить потурбуватися про це заздалегідь і щомісячно самостійно сплачувати ЄСВ.
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