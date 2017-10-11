Паління в ліжку призвело до смерті

Зранку 9 жовтня на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку (розміром 6 х 8 м) в с.Тур’я.
Стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Власник – 1968 р.н., тимчасово непрацюючий. Через необережність при палінні господаря загорілися побутові речі (ганчір’я). Вогнем пошкоджено ліжко та підлогу на площі 2 м кв. На місці було виявлено тіло господаря. Пожежу ліквідовано місцевими мешканцями, пожежно-рятувальна частина для гасіння не залучалася.
Вкотре нагадуємо людям про беззаперечне дотримання вимог правил пожежної безпеки. Бережіть життя – воно безцінне!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне. Власник – 1968 р.н., тимчасово непрацюючий. Через необережність при палінні господаря загорілися побутові речі (ганчір’я). Вогнем пошкоджено ліжко та підлогу на площі 2 м кв. На місці було виявлено тіло господаря. Пожежу ліквідовано місцевими мешканцями, пожежно-рятувальна частина для гасіння не залучалася.
Вкотре нагадуємо людям про беззаперечне дотримання вимог правил пожежної безпеки. Бережіть життя – воно безцінне!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
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