среда, 11 октября 2017 г.

Паління в ліжку призвело до смерті

Зранку 9 жовтня  на ПЗЧ 8 ДПРЧ (м.Сновськ) надійшло повідомлення про пожежу житлового будинку (розміром 6 х 8 м) в с.Тур’я.
Стіни дерев’яні, покрівля шиферна по дерев’яному риштуванню, освітлення електричне, опалення пічне.  Власник –  1968 р.н., тимчасово непрацюючий. Через необережність при палінні господаря  загорілися побутові речі (ганчір’я). Вогнем пошкоджено ліжко та підлогу на площі 2 м кв.  На місці було виявлено тіло господаря.  Пожежу ліквідовано місцевими мешканцями, пожежно-рятувальна частина для гасіння не залучалася.
Вкотре нагадуємо людям про беззаперечне дотримання вимог правил пожежної безпеки. Бережіть життя – воно безцінне!
Р.СИЛЕНКО, начальник пожежно-рятувальної частини
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)