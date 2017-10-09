Привітали освітян району

Двадцять дев`ятого вересня у Будинку культури Сновська зібралися освітяни району на урочистий захід з нагоди свого професійного свята. У народі його називають просто – День вчителя. Воно приходить у першу неділю жовтня, і з року в рік у цей день вшановують працю всіх освітян, для них лунають щирі слова вдячності і даруються квіти.
Начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради Тетяна Булденко перша виступила з вітальним словом. У своїй промові вона подякувала вчителям і ветеранам за невтомну працю, за великий талант та покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю. Із професійним святом освітян привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова міської ради Олександр Медведьов та голова районної ради Ніна Кухаренко. Від імені керівництва району, громади, управління освіти та профспілки на сцені було вручено понад сорок Почесних грамот та оголошено подяки кращим педагогам, вихователям та технічним працівникам освіти району, а також пенсіонерам.
На свято завітав і депутат обласної ради (фракція БЮТ) Володимир Селянський, який привіз подарунки у два заклади Сновська: холодильник - для гімназії та ноутбук - для дитячої бібліотеки (до речі, цій книгозбірні виповнилося 70 років).
Урочистості завершилися святковою концертною програмою, яку підготували колективи Сновського Будинку культури, дитячої музичної школи та театр танцю Євгенії Гордюк.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Начальник управління освіти, молоді та спорту міської ради Тетяна Булденко перша виступила з вітальним словом. У своїй промові вона подякувала вчителям і ветеранам за невтомну працю, за великий талант та покликання сіяти мудрість і знання, за любов до дітей і рідного краю. Із професійним святом освітян привітали голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова міської ради Олександр Медведьов та голова районної ради Ніна Кухаренко. Від імені керівництва району, громади, управління освіти та профспілки на сцені було вручено понад сорок Почесних грамот та оголошено подяки кращим педагогам, вихователям та технічним працівникам освіти району, а також пенсіонерам.
На свято завітав і депутат обласної ради (фракція БЮТ) Володимир Селянський, який привіз подарунки у два заклади Сновська: холодильник - для гімназії та ноутбук - для дитячої бібліотеки (до речі, цій книгозбірні виповнилося 70 років).
Урочистості завершилися святковою концертною програмою, яку підготували колективи Сновського Будинку культури, дитячої музичної школи та театр танцю Євгенії Гордюк.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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