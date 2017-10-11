Незаконну зброю потрібно здати

За інформацією інспектора з контролю за обігом зброї в сфері дозвільної системи місцевого відділення поліції М.Ворушила, з 1 жовтня почалася реалізація першочергових заходів щодо стабілізації оперативної обстановки.
Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Якщо громадяни добровільно здадуть до поліції мисливську вогнепальну, холодну або газову зброю, то в подальшому вони матимуть можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати її в особисту власність і використовувати на законних підставах.
Громадяни, які добровільно звернуться до поліції з метою здачі зброї, боєприпасів, вибухових матеріалів та спецзасобів, що зберігається ними незаконно, звільняються від кримінальної відповідальності.
Комментариев нет:
Отправить комментарий