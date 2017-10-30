Відновлення Сновської альма-матер

Рік тому, 24 жовтня, у Сновській гімназії сталася страшна пожежа, внаслідок якої вогнем було повністю знищено їдальню, пошкоджено декілька класів та частину покрівлі. Нещодавно відбувся тендер (всього 4 претенденти), у результаті якого перемогу отримало Чернігівське ТОВ «Нормаль-Україна». Вони до кінця року мають відремонтувати гімназію за 5 мільйонів 190 тисяч гривень.
Про ситуацію, яка складається нині в гімназії, розповів директор Олександр Щербина:
– Учні і персонал школи помалу почали оговтуватися від трагедії. Незважаючи на всі труднощі, навчальний процес не був перерваний, і з цього семестру всі учні (362) навчаються в наших навчальних корпусах. Минулого року гімназію перевели на тверде опалення, яким ми повністю забезпечені.
Зараз у школі активно ведуться ремонтні роботи, які до 1 січня мають бути завершені. Одразу після пожежі міська рада виділила 100 тисяч гривень, за рахунок яких в листопаді-грудні спільними силами батьків, вчителів та технічного персоналу проведено ремонт у задимленому приміщенні, яке було пошкоджено частково, лише за півтора місяці.
У тих приміщеннях, які зазнали серйозної руйнації він розпочався лише зараз. Там відбувається укріплення фундаменту, утеплення ззовні та ведуться внутрішні роботи (встановлюються вікна, ремонтуються підлога та стіни). Коли все буде зроблено, частину учнів переведуть у вже відремонтоване крило, а там, де учні навчаються зараз, розпочнуться ремонтні роботи (постелять лінолеум).
Саме через це наші діти зараз навчаються, незважаючи на те, що решта на канікулах. Свій заслужений відпочинок у них, певна річ, буде приблизно через два тижні.
Через брак коштів відновлення їдальні цього року не планується. Зараз харчування відбувається на базі другої школи за рахунок місцевого бюджету (діти з малозабезпечених сімей, сироти, АТО) та за рахунок батьків – в училищі. Для перевезення дітей на обід виділено 3 автобуси. Також у школі постійно працює буфет.
Гімназія отримала 860 тисяч грн. для оновлення кабінетів природничо-математичного циклу. Тепер учні матимуть змогу користуватися новим обладнанням та препаратами.
Одну з найголовніших ролей відіграють наші батьки. Саме з їх допомогою відбулися такі швидкі ремонтні роботи. Також вони і наші спонсори, адже щомісячно здають благодійні внески (30 грн.), за рахунок яких ми і виживаємо, адже держава коштів майже не виділяє.
Радує те, що після пожежі наші учні не перевелися до інших шкіл. Адже знання гімназія дає найкращі. Про це свідчить і її місце в рейтингу за результатами ЗНО. Для учнів 5 та 10 класів проводиться набір за рейтингом. У школі поглиблено вивчаються англійська та українська мови.
Гімназія дійсно розквітає на очах. У її класах затишно та тепло, вони оснащені новим обладнанням та наочністю. Єдиний недолік – навчання проводиться паралельно з ремонтом, який, надіємося, робітники встигнуть закінчити до нового року.
Тетяна Литвин
Фото автора
Про ситуацію, яка складається нині в гімназії, розповів директор Олександр Щербина:
– Учні і персонал школи помалу почали оговтуватися від трагедії. Незважаючи на всі труднощі, навчальний процес не був перерваний, і з цього семестру всі учні (362) навчаються в наших навчальних корпусах. Минулого року гімназію перевели на тверде опалення, яким ми повністю забезпечені.
Зараз у школі активно ведуться ремонтні роботи, які до 1 січня мають бути завершені. Одразу після пожежі міська рада виділила 100 тисяч гривень, за рахунок яких в листопаді-грудні спільними силами батьків, вчителів та технічного персоналу проведено ремонт у задимленому приміщенні, яке було пошкоджено частково, лише за півтора місяці.
У тих приміщеннях, які зазнали серйозної руйнації він розпочався лише зараз. Там відбувається укріплення фундаменту, утеплення ззовні та ведуться внутрішні роботи (встановлюються вікна, ремонтуються підлога та стіни). Коли все буде зроблено, частину учнів переведуть у вже відремонтоване крило, а там, де учні навчаються зараз, розпочнуться ремонтні роботи (постелять лінолеум).
Саме через це наші діти зараз навчаються, незважаючи на те, що решта на канікулах. Свій заслужений відпочинок у них, певна річ, буде приблизно через два тижні.
Через брак коштів відновлення їдальні цього року не планується. Зараз харчування відбувається на базі другої школи за рахунок місцевого бюджету (діти з малозабезпечених сімей, сироти, АТО) та за рахунок батьків – в училищі. Для перевезення дітей на обід виділено 3 автобуси. Також у школі постійно працює буфет.
Гімназія отримала 860 тисяч грн. для оновлення кабінетів природничо-математичного циклу. Тепер учні матимуть змогу користуватися новим обладнанням та препаратами.
Одну з найголовніших ролей відіграють наші батьки. Саме з їх допомогою відбулися такі швидкі ремонтні роботи. Також вони і наші спонсори, адже щомісячно здають благодійні внески (30 грн.), за рахунок яких ми і виживаємо, адже держава коштів майже не виділяє.
Радує те, що після пожежі наші учні не перевелися до інших шкіл. Адже знання гімназія дає найкращі. Про це свідчить і її місце в рейтингу за результатами ЗНО. Для учнів 5 та 10 класів проводиться набір за рейтингом. У школі поглиблено вивчаються англійська та українська мови.
Гімназія дійсно розквітає на очах. У її класах затишно та тепло, вони оснащені новим обладнанням та наочністю. Єдиний недолік – навчання проводиться паралельно з ремонтом, який, надіємося, робітники встигнуть закінчити до нового року.
Тетяна Литвин
Фото автора
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