Тур’ї - 350!

Теплого, погожого осіннього ранку вся Тур’янська громада зібралася для святкування 350 річниці від дня заснування села, яке відоме ще з 1667 року. Декілька століть тому в цих місцях водилися різні звірі, в тому числі і тури, від чого і походить назва села.
Завітали на святкування голова Сновської міськради Олександр Медведьов, заступник голови Іван Орда, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, депутат районної ради Тетяна Булденко, директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко. Цих людей, які прийшли на свято з доброю місією та чистим серцем, зустрічали короваєм на вишитому рушнику. До речі, цей щедрий український коровай та інші традиційні народні смаколики придбала за власниі кошти приватний підприємець Ольга Шаповал.
Немало добрих слів сказала про своїх земляків та рідне село господиня громади Тамара Мартиненко, яка дякувала всім, хто працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує дітей, хто лікує і залучає до культурних цінностей жителів села.
Справжньою окрасою будь-якого села є люди, тому саме їм адресувалися всі щирі побажання, які лунали з уст ведучих дійства Віктора Шумського та Олени Мороз.
Тетяна Діщенко привітала і найстарішу жительку села Надію Василівну Бобровник, якій цього року виповнилося 95 років, і наймолодшу жительку Владиславу Крумкач, яка народилася 13 квітня 2017 року, вручивши обом цінні подарунки.
Прийшли на свято родини, які багато років живуть у парі: у злагоді, у мирі, любові і взаєморозумінні. Із золотим весіллям поздоровили Василя та Лідію Шумських, а зі срібним – Ігоря та Ольгу Ігначових, Віктора та Людмилу Лащенків, Володимира та Оксану Роговенко, Василя та Надію Шумських.
Достатку та довгих років життя бажала Тетяна Булденко Світлані Шумській, яка разом з чоловіком Олександром Васильовичем виховують 10 дітей. Світлані Михайлівні Законом України присвоєне високе почесне звання «Мати-героїня».
Висловили глибоку вдячність і збірній команді села, яка, отримавши перше місце, як найкраще спортивне село Сновщини-2017 року, представляла наш район в обласному етапі і виборола перемогу як найкраще спортивне село Чернігівщини. Днями команда відстоювала честь нашої області на Всеукраїнській спартакіаді в Івано-Франківській області. Ці спортивні досягнення - яскраве підтвердження статусу фізичної культури і спорту в селі, а головне – добрий приклад для юного покоління.
Ще Тур’я багата на хазяйновитих господарів, які, не зважаючи на суцільну дорожнечу, прагнуть зробити обійстя зручними для проживання і водночас гарними та привабливими для людського ока. В цей день були відзначені і нагороджені найкращі садиби села – Наталії та Миколи Лащенків, Алли та Сергія Мороз, Світлани та Леоніда Лащенків, а також обійстя Ольги Тищенко.
На одному диханні промайнуло все дійство. Глядачі були приємно вражені сильними та гарними голосами Людмили Железняк та Марії Швець, чудового настрою додали гуморески Ірини Вересової. Шквал позитивних емоцій та гучні оплески викликала прекрасна гра Віктора Шумського. Історичну довідку села представила бібліотекар Олександра Миколаївна, яка організувала змістовну та цікаву виставку книг та періодики про рідне село. До речі, був представлений загалу і рукопис про історію села «Святе як хліб моє село» письменниці-землячки Тетяни Сірої.
Маленьких глядачів розважали запрошені художники, які займалися аквагримом. Також для них був безкоштовний батут.
А в кінці дійства всіх глядачів порадувала безпрограшна лотерея, що складалася більше, ніж з 200 білетиків. Розігрувалися 25 мішків зерна, машина дров, 3 л банка меду, відра, посуд та багато інших корисних побутових речей.
Тетяна Литвин
фото автора
Завітали на святкування голова Сновської міськради Олександр Медведьов, заступник голови Іван Орда, секретар міської ради Наталія Самойлова, голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, депутат районної ради Тетяна Булденко, директор страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко. Цих людей, які прийшли на свято з доброю місією та чистим серцем, зустрічали короваєм на вишитому рушнику. До речі, цей щедрий український коровай та інші традиційні народні смаколики придбала за власниі кошти приватний підприємець Ольга Шаповал.
Немало добрих слів сказала про своїх земляків та рідне село господиня громади Тамара Мартиненко, яка дякувала всім, хто працює на підприємствах, будує, ремонтує, прибирає, годує, вчить та виховує дітей, хто лікує і залучає до культурних цінностей жителів села.
Справжньою окрасою будь-якого села є люди, тому саме їм адресувалися всі щирі побажання, які лунали з уст ведучих дійства Віктора Шумського та Олени Мороз.
Тетяна Діщенко привітала і найстарішу жительку села Надію Василівну Бобровник, якій цього року виповнилося 95 років, і наймолодшу жительку Владиславу Крумкач, яка народилася 13 квітня 2017 року, вручивши обом цінні подарунки.
Прийшли на свято родини, які багато років живуть у парі: у злагоді, у мирі, любові і взаєморозумінні. Із золотим весіллям поздоровили Василя та Лідію Шумських, а зі срібним – Ігоря та Ольгу Ігначових, Віктора та Людмилу Лащенків, Володимира та Оксану Роговенко, Василя та Надію Шумських.
Достатку та довгих років життя бажала Тетяна Булденко Світлані Шумській, яка разом з чоловіком Олександром Васильовичем виховують 10 дітей. Світлані Михайлівні Законом України присвоєне високе почесне звання «Мати-героїня».
Висловили глибоку вдячність і збірній команді села, яка, отримавши перше місце, як найкраще спортивне село Сновщини-2017 року, представляла наш район в обласному етапі і виборола перемогу як найкраще спортивне село Чернігівщини. Днями команда відстоювала честь нашої області на Всеукраїнській спартакіаді в Івано-Франківській області. Ці спортивні досягнення - яскраве підтвердження статусу фізичної культури і спорту в селі, а головне – добрий приклад для юного покоління.
Ще Тур’я багата на хазяйновитих господарів, які, не зважаючи на суцільну дорожнечу, прагнуть зробити обійстя зручними для проживання і водночас гарними та привабливими для людського ока. В цей день були відзначені і нагороджені найкращі садиби села – Наталії та Миколи Лащенків, Алли та Сергія Мороз, Світлани та Леоніда Лащенків, а також обійстя Ольги Тищенко.
На одному диханні промайнуло все дійство. Глядачі були приємно вражені сильними та гарними голосами Людмили Железняк та Марії Швець, чудового настрою додали гуморески Ірини Вересової. Шквал позитивних емоцій та гучні оплески викликала прекрасна гра Віктора Шумського. Історичну довідку села представила бібліотекар Олександра Миколаївна, яка організувала змістовну та цікаву виставку книг та періодики про рідне село. До речі, був представлений загалу і рукопис про історію села «Святе як хліб моє село» письменниці-землячки Тетяни Сірої.
Маленьких глядачів розважали запрошені художники, які займалися аквагримом. Також для них був безкоштовний батут.
А в кінці дійства всіх глядачів порадувала безпрограшна лотерея, що складалася більше, ніж з 200 білетиків. Розігрувалися 25 мішків зерна, машина дров, 3 л банка меду, відра, посуд та багато інших корисних побутових речей.
Тетяна Литвин
фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий