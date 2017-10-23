Із подарунками, масою задоволення

14 жовтня у Низківській сільській раді відбулося свято - День села. З привітальним словом до односельців та гостей свята звернулась в.о. старости Людмила Гордієнко, яка в ході дійства вітала та дарувала подарунки воїнам-атовцям, ювілярам, іменинникам та іншим односельцям.
На свято були запрошені заступник голови Сновської РДА Володимир Карпенко, голова Сновської районної ради Ніна Кухаренко, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Сновської міської ради Руслан Кравець, депутати Сновської міської ради ВО «Батьківщина» Вячеслав Матвієнко, Павло Тютюнник, Сергій Виблов. Всі вони привітали жителів Низківської громади і вручили грамоти Юрію Васильовичу Романюку, Оксані Володимирівні Шевченко, подяки - Ларисі Петрівні Ковальковській, Сергію Вікторовичу Колотуші, Валентині Олексіївні Сидоренко, подарунки: газонокосарку від міської ради, дрова та призи на безпрограшну лотерею від депутата міської ради Павла Тютюнника.
Окрасою свята була концертна програма, підготовлена аматорами Низківського сільського клубу. Гості свята вручили їм солодкі подарунки – торти. Всіх присутніх організатори дійства частували та пригощали дерунами зі сметаною та бутербродами з салом. Свято було веселим, дотепним, всі отримали масу позитиву та задоволення. Так тримати!
Відділ організаційної,
кадрової та інформаційної
роботи міської ради
На свято були запрошені заступник голови Сновської РДА Володимир Карпенко, голова Сновської районної ради Ніна Кухаренко, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Сновської міської ради Руслан Кравець, депутати Сновської міської ради ВО «Батьківщина» Вячеслав Матвієнко, Павло Тютюнник, Сергій Виблов. Всі вони привітали жителів Низківської громади і вручили грамоти Юрію Васильовичу Романюку, Оксані Володимирівні Шевченко, подяки - Ларисі Петрівні Ковальковській, Сергію Вікторовичу Колотуші, Валентині Олексіївні Сидоренко, подарунки: газонокосарку від міської ради, дрова та призи на безпрограшну лотерею від депутата міської ради Павла Тютюнника.
Окрасою свята була концертна програма, підготовлена аматорами Низківського сільського клубу. Гості свята вручили їм солодкі подарунки – торти. Всіх присутніх організатори дійства частували та пригощали дерунами зі сметаною та бутербродами з салом. Свято було веселим, дотепним, всі отримали масу позитиву та задоволення. Так тримати!
Відділ організаційної,
кадрової та інформаційної
роботи міської ради
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