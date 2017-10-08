Юридичні послуги... – у редакції!

Так, так, саме у редакції нашого «Променя» віднині запрацювала юридична консультація, очолила яку прекрасний юрист Ірина Михайлівна Савоста.
Посадовець має вищу юридичну освіту і понад 15 років досвіду у наданні досудових врегулювань спорів громадян, підготовці усних та письмових консультацій, складанні юридичних висновків, послуг у сфері корпоративного права, вирішенні спорів громадян (сімейних, земельних, цивільних) тощо.
Отже, звертайтеся, шановні, і ви точно не пошкодуєте. Телефони для довідок: (067)7514511, 2-39-99, вул.Залізнична,4.
Посадовець має вищу юридичну освіту і понад 15 років досвіду у наданні досудових врегулювань спорів громадян, підготовці усних та письмових консультацій, складанні юридичних висновків, послуг у сфері корпоративного права, вирішенні спорів громадян (сімейних, земельних, цивільних) тощо.
Отже, звертайтеся, шановні, і ви точно не пошкодуєте. Телефони для довідок: (067)7514511, 2-39-99, вул.Залізнична,4.
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