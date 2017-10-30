Імунізація – це ефективно

Вірус поліомієліту може паралізувати чи вбити дітей протягом всього лише кількох годин. Ліків від нього не існує. Україна є однією з небагатьох країн у світі з високим ризиком спалаху поліомієліту у зв’язку з низьким охопленням дітей імунізацією – менше 50%. У Сновському районі щеплено 76,2% дітей.
На даний час поліомієліт залишається епідемічним тільки в трьох країнах світу – у Нігерії, Пакистані та Афганістані.
Імунізація є нашим єдиним ефективним захистом. Будь-яка дитина, імунізована не в повній мірі, знаходиться в зоні ризику та становить небезпеку для інших дітей.
Спалах поліомієліту в Україні підтверджено міжнародними організаціями з охорони здоров’я. Після 19-річної відсутності поліомієліт знову повернувся в Україну. Разом з тим, вірус є дуже заразним і не зважає на соціальний статус, матеріальні статки чи кордони.
Безпека наших дітей – наша відповідальність.
О.ШАРПАН, головний лікар КУ «Сновський районний центр ПМСД», лікар-педіатр.
Онкології – ні!
Нещодавно у всьому світі відзначався День боротьби із раком молочної залози, захворюванням, яке серед жінок вважається найпоширенішим. Станом на 1 жовтня на диспансерному обліку з приводу цієї важкої хвороби у ЦРЛ знаходиться 78 людей. Цьогоріч захворіло 5. Домінують ті, кому від 50 до 60 років, але вже є достатньо прикладів, що рак молочної залози помолодшав. Приміром, нещодавно він виявлений у осіб, яким всього-на-всього 40!
Через це навіть молоді жінки повинні уважно самообстежувати молочні залози. Спадковість в онкології, травми молочних залоз (до особливої уваги жінок, що працюють з великою рогатою худобою), мастопатія, порушення менструального циклу можуть спровокувати захворювання. До речі, у молодому організмі ракові клітини розвиваються швидше і ведуть себе більш агресивно, ніж у старшому.
Здоровий спосіб життя і правильне харчування – це профілактика всіх хвороб без винятку. А щодо онкології, то аби запобігти застійним процесам в організмі, треба пити достатню кількість води, вживати багато овочів (особливо часник та цибулю) і регулярно проходити медогляди. Вчасне звернення до лікаря збереже ваше здоров’я!
Ірина ЯКУБОВСЬКА, лікар-онколог
На даний час поліомієліт залишається епідемічним тільки в трьох країнах світу – у Нігерії, Пакистані та Афганістані.
Імунізація є нашим єдиним ефективним захистом. Будь-яка дитина, імунізована не в повній мірі, знаходиться в зоні ризику та становить небезпеку для інших дітей.
Спалах поліомієліту в Україні підтверджено міжнародними організаціями з охорони здоров’я. Після 19-річної відсутності поліомієліт знову повернувся в Україну. Разом з тим, вірус є дуже заразним і не зважає на соціальний статус, матеріальні статки чи кордони.
Безпека наших дітей – наша відповідальність.
О.ШАРПАН, головний лікар КУ «Сновський районний центр ПМСД», лікар-педіатр.
Онкології – ні!
Нещодавно у всьому світі відзначався День боротьби із раком молочної залози, захворюванням, яке серед жінок вважається найпоширенішим. Станом на 1 жовтня на диспансерному обліку з приводу цієї важкої хвороби у ЦРЛ знаходиться 78 людей. Цьогоріч захворіло 5. Домінують ті, кому від 50 до 60 років, але вже є достатньо прикладів, що рак молочної залози помолодшав. Приміром, нещодавно він виявлений у осіб, яким всього-на-всього 40!
Через це навіть молоді жінки повинні уважно самообстежувати молочні залози. Спадковість в онкології, травми молочних залоз (до особливої уваги жінок, що працюють з великою рогатою худобою), мастопатія, порушення менструального циклу можуть спровокувати захворювання. До речі, у молодому організмі ракові клітини розвиваються швидше і ведуть себе більш агресивно, ніж у старшому.
Здоровий спосіб життя і правильне харчування – це профілактика всіх хвороб без винятку. А щодо онкології, то аби запобігти застійним процесам в організмі, треба пити достатню кількість води, вживати багато овочів (особливо часник та цибулю) і регулярно проходити медогляди. Вчасне звернення до лікаря збереже ваше здоров’я!
Ірина ЯКУБОВСЬКА, лікар-онколог
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