Відповідно до закону про декомунізацію Уряд нарешті затвердив перейменування Щорської районної державної адміністрації на Сновську.
Відповідний проект розпорядження був прийнятий на засіданні Уряду 27 вересня.
Крім нашого питання, Уряд розглянув перейменування кількох РДА у Донецькій області, а саме: Артемівської (нова назва – Бахмутська), Красноармійської (стала Покровською), Тельманівської (нова назва Бойківська).
За словами голови нашої РДА В.В. Радібеди, з клопотанням про подібне перейменування до Верховної Ради зверталися двічі. Також Валерій Васильович зазначив, що районна держадміністрація виконує такі функції, які нова об’єднана територіальна громада не може виконувати. Наприклад, має ліцензію на доступ до секретних документів, якої у громади нема. І реєстр виборців є тільки в РДА, і сільгоспуправління, приміром, є структурою РДА.
Відповідний проект розпорядження був прийнятий на засіданні Уряду 27 вересня.
Крім нашого питання, Уряд розглянув перейменування кількох РДА у Донецькій області, а саме: Артемівської (нова назва – Бахмутська), Красноармійської (стала Покровською), Тельманівської (нова назва Бойківська).
За словами голови нашої РДА В.В. Радібеди, з клопотанням про подібне перейменування до Верховної Ради зверталися двічі. Також Валерій Васильович зазначив, що районна держадміністрація виконує такі функції, які нова об’єднана територіальна громада не може виконувати. Наприклад, має ліцензію на доступ до секретних документів, якої у громади нема. І реєстр виборців є тільки в РДА, і сільгоспуправління, приміром, є структурою РДА.
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