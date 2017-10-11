среда, 11 октября 2017 г.

У них надія лише на добрих людей

Тяжка хвороба  прийшла в дім чорнобильця ІІ категорії, жителя Хотунич Миколи Івановича Гончаренка. Жителі  району ще знають його, як керівника-аграрія, котрий працював на території Софіївської сільради (головою іванівського колгоспу).

Наразі Микола Іванович готується до складної операції на печінці та лікування в інституті Шалімова (м.Київ), що вимагає значних витрат. Лише одна операція коштує більше 70 тисяч гривень. Таких коштів сім’я не має, тому просить допомоги у небайдужих земляків.
Гроші можна переказувати на картку ПриватБанку, якою користується дружина Миколи Івановича  Олена Володимирівна Гончаренко 5168 7426 0335 0376.
Сім’я Гончаренко наперед вдячна усім добрим людям за розуміння і підтримку. 
Автор: на

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