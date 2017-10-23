Микола Шмаровоз, в.о. старости Старої Рудні: «Пишаюся своїми земляками і з гордістю розповідаю про рідне село»

Мав за честь відкрити у рідному селі свято, проведене прекрасної осінньої пори, у день (14 жовтня) кількох великих дат.
І з великим задоволенням я відмітив ветеранів громади, котрих свого часу було нагороджено державними відзнаками: Марію Децик, Ольгу Кукту, Любов Герман, Михайла Руденка, вклонився єдиному (живому!) захиснику Вітчизни, котрий боронив її в грізні сорокові роки – Івану Ігнатенку, матері загиблого воїна-інтернаціоналіста, героя СРСР Василя Михальченка Марії Михальченко, багатьом іншим військовослужбовцям, миротворцям, учасникам АТО – Сергію Горбаткову та Валентину Холявку, чорнобильцям.
На жаль, якщо переповісти весь сценарій нашого Дня села, то і газетної площі не вистачить, тому далі скажу стисло: цей захід дійсно зачепив за серце багатьох його учасників і гостей, вийшов багатим на сюрпризи і цікаві задуми. Були на ньому голова і секретар міськради Олександр Медведьов, Наталія Самойлова, було чимало інших добрих гостей, звучали постійно і музика, і вірші, вшановувалися працівники освіти, медицини, люди праці, гарні господарі. Словом, сподіваюся, що усім все сподобалося.
І з великим задоволенням я відмітив ветеранів громади, котрих свого часу було нагороджено державними відзнаками: Марію Децик, Ольгу Кукту, Любов Герман, Михайла Руденка, вклонився єдиному (живому!) захиснику Вітчизни, котрий боронив її в грізні сорокові роки – Івану Ігнатенку, матері загиблого воїна-інтернаціоналіста, героя СРСР Василя Михальченка Марії Михальченко, багатьом іншим військовослужбовцям, миротворцям, учасникам АТО – Сергію Горбаткову та Валентину Холявку, чорнобильцям.
На жаль, якщо переповісти весь сценарій нашого Дня села, то і газетної площі не вистачить, тому далі скажу стисло: цей захід дійсно зачепив за серце багатьох його учасників і гостей, вийшов багатим на сюрпризи і цікаві задуми. Були на ньому голова і секретар міськради Олександр Медведьов, Наталія Самойлова, було чимало інших добрих гостей, звучали постійно і музика, і вірші, вшановувалися працівники освіти, медицини, люди праці, гарні господарі. Словом, сподіваюся, що усім все сподобалося.
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