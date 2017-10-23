Моє село – моя колиска

14 жовтня у мальовничому селі Тихоновичі було людно, адже цього дня у жителів потрійне свято – День захисника Вітчизни, Покрови Пресвятої Богородиці та День села.
Незважаючи на похмуру осінню погоду, в залі було тепло та затишно. Ведучі Віталій Коршун та Вікторія Федосенко з приємністю оголосили про початок свята, яке відкрив в.о старости Анатолій Бондаренко. Він від усього серця вітав теплими словами односельчан.
Запашним та величним короваєм зустрічали почесних гостей – голову РДА Валерія Радібеду, першого заступника об’єднаної територіальної громади Івана Орду, начальника відділу культури і туризму Наталію Добненко. Керівники вручили подяки за вагомий особистий внесок у розвиток громади та активну участь в її громадському житті жителям Тихонович та бажали селу процвітання, а його мешканцям – довголіття та здоров’я.
Зі словами вдячності звернулися ведучі дійства до воїнів АТО, які захищали та нині захищають нашу Батьківщину на сході України. Це Іван Бебех, Андрій Самусенко, Антон Мягкий, Андрій Ткач, Сергій Герасименко, Михайло Циганок, Микола Мельник, Іван Бердник, Надія Макайда, Олег Сергеєв, Олександр Марков, Олександр Макайда, Сергій Дятел.
Приємними словами згадали і воїнів-афганців, які пройшли дорогами війни в чужій країні та бачили смерть своїх товаришів, і чорнобильців, які брали участь у ліквідації катастрофи, ризикуючи власним життям. Привітали також тих, хто призвався цьогоріч до лав збройних сил України.
Діти – майбутнє будь-якого села, коли в родині народжується дитина – це радість для кожного. У Тихоновичах за рік народився лише один малюк – дівчинка Кіпріяна в сім’ї Діонісія та Анастасії Лесунів, яких вітали цього дня всією громадою.
Щирі слова в свою адресу почули і найстарші жителі Арина Ісаченко. Антоніна Коваль, Іван Зіненко, Надія Білоус та Уляна Андрущенко.
Окремо добрими словами згадали людей, які зробили вагомий внесок у розвиток села. Це Петро Халіман (пропрацювавши головою колгоспу 13 років, забезпечив сорок сімей будинками та прагнув, щоб у кожному домі були вода та газ), Анатолія Ігнатенка люди знають як голову СВК «Райдуга». Він один з тих, хто вміє розвиватись, рухатися вперед і вести за собою колектив. Юрія Будлянського – завідуючого Тихоновицьким фельдшерським пунктом, який і в спеку, і в негоду, вдень та вночі поспішає рятувати чиїсь життя.
Отримали свої подарунки пари, які цього року святкують і золоте весілля: Анастасія та Петро Тебенки, і срібне – Наталія та Олександр Мягкі, Катерина і Сергій Кугуки, Світлана та Ігор Чечки, Наталія і Віталій Коноваленки, Ірина та Микола Циганки.
Тихоновичі – дуже квітуче село. Майже біля кожної оселі та організації з ранньої весни і до пізньої осені буяють яскраві квіти, кожному піднімаючи настрій, додаючи радісних емоцій. Тому слова подяки отримали невтомні трудівниці, найкращі квіткарки села.
Доказом того, що в Тихоновичах проживають надзвичайно талановиті люди, була виставка робіт, яку люб’язно представили умільці села: Раїса Москалець, Ірина Циганок, Ірина Чечко, Ілона та Тетяна Швидкі, Олег Сергеєв.
Протягом всього дійства розважали людей, даруючи їм прекрасний настрій та незабутні враження, народний аматорський ансамбль «Калина». Нікому не давали нудьгувати веселі та запальні пісні Георгія Лепнюка, Лідії Кожедуб, Валерія Шевардіна.
Окрім концерту, гості та жителі села мали змогу скуштувати справжнього українського куліша, який приготували Тетяна Циганок та Олена Середа. Також частували гостей різноманітними смаколиками власного приготування Світлана Чечко, Вікторія Федосенко та Віра Мягка.
У кінці дійства на людей чекала безпрограшна лотерея. Призи були цінні: причіп дров, обрізків, гною, соломи та інші корисні побутові речі.
Старання організаторів свята не були даремними, адже по закінченню концерту глядачі стоячи аплодували всім тим, хто дарував прекрасний настрій та позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Незважаючи на похмуру осінню погоду, в залі було тепло та затишно. Ведучі Віталій Коршун та Вікторія Федосенко з приємністю оголосили про початок свята, яке відкрив в.о старости Анатолій Бондаренко. Він від усього серця вітав теплими словами односельчан.
Запашним та величним короваєм зустрічали почесних гостей – голову РДА Валерія Радібеду, першого заступника об’єднаної територіальної громади Івана Орду, начальника відділу культури і туризму Наталію Добненко. Керівники вручили подяки за вагомий особистий внесок у розвиток громади та активну участь в її громадському житті жителям Тихонович та бажали селу процвітання, а його мешканцям – довголіття та здоров’я.
Зі словами вдячності звернулися ведучі дійства до воїнів АТО, які захищали та нині захищають нашу Батьківщину на сході України. Це Іван Бебех, Андрій Самусенко, Антон Мягкий, Андрій Ткач, Сергій Герасименко, Михайло Циганок, Микола Мельник, Іван Бердник, Надія Макайда, Олег Сергеєв, Олександр Марков, Олександр Макайда, Сергій Дятел.
Приємними словами згадали і воїнів-афганців, які пройшли дорогами війни в чужій країні та бачили смерть своїх товаришів, і чорнобильців, які брали участь у ліквідації катастрофи, ризикуючи власним життям. Привітали також тих, хто призвався цьогоріч до лав збройних сил України.
Діти – майбутнє будь-якого села, коли в родині народжується дитина – це радість для кожного. У Тихоновичах за рік народився лише один малюк – дівчинка Кіпріяна в сім’ї Діонісія та Анастасії Лесунів, яких вітали цього дня всією громадою.
Щирі слова в свою адресу почули і найстарші жителі Арина Ісаченко. Антоніна Коваль, Іван Зіненко, Надія Білоус та Уляна Андрущенко.
Окремо добрими словами згадали людей, які зробили вагомий внесок у розвиток села. Це Петро Халіман (пропрацювавши головою колгоспу 13 років, забезпечив сорок сімей будинками та прагнув, щоб у кожному домі були вода та газ), Анатолія Ігнатенка люди знають як голову СВК «Райдуга». Він один з тих, хто вміє розвиватись, рухатися вперед і вести за собою колектив. Юрія Будлянського – завідуючого Тихоновицьким фельдшерським пунктом, який і в спеку, і в негоду, вдень та вночі поспішає рятувати чиїсь життя.
Отримали свої подарунки пари, які цього року святкують і золоте весілля: Анастасія та Петро Тебенки, і срібне – Наталія та Олександр Мягкі, Катерина і Сергій Кугуки, Світлана та Ігор Чечки, Наталія і Віталій Коноваленки, Ірина та Микола Циганки.
Тихоновичі – дуже квітуче село. Майже біля кожної оселі та організації з ранньої весни і до пізньої осені буяють яскраві квіти, кожному піднімаючи настрій, додаючи радісних емоцій. Тому слова подяки отримали невтомні трудівниці, найкращі квіткарки села.
Доказом того, що в Тихоновичах проживають надзвичайно талановиті люди, була виставка робіт, яку люб’язно представили умільці села: Раїса Москалець, Ірина Циганок, Ірина Чечко, Ілона та Тетяна Швидкі, Олег Сергеєв.
Протягом всього дійства розважали людей, даруючи їм прекрасний настрій та незабутні враження, народний аматорський ансамбль «Калина». Нікому не давали нудьгувати веселі та запальні пісні Георгія Лепнюка, Лідії Кожедуб, Валерія Шевардіна.
Окрім концерту, гості та жителі села мали змогу скуштувати справжнього українського куліша, який приготували Тетяна Циганок та Олена Середа. Також частували гостей різноманітними смаколиками власного приготування Світлана Чечко, Вікторія Федосенко та Віра Мягка.
У кінці дійства на людей чекала безпрограшна лотерея. Призи були цінні: причіп дров, обрізків, гною, соломи та інші корисні побутові речі.
Старання організаторів свята не були даремними, адже по закінченню концерту глядачі стоячи аплодували всім тим, хто дарував прекрасний настрій та позитивні емоції.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий