Щоб взяти участь у спортивних змаганнях такого рівня необхідно було пройти два етапи.
На першому етапі - вибороти перше місце серед команд сільських громад району.
Другий етап – це обласні змагання переможців першого етапу районних змагань серед команд сільських рад.
Обласні змагання на «Краще спортивне село Чернігівщини-2017» проходили 16 вересня поточного року на стадіоні «Колос» у м. Сновськ і право брати участь у цих змаганнях надано команді с.Тур’я, яка посіла перше місце на першому етапі районних змагань. Відрадно, що ці змагання другий рік поспіль проводились на базі нашого району. Але підтримки команді-учасниці обласних змагань, за виключенням вболівальників с.Тур’ї, не було. Хоча заздалегідь у засобах масової інформації було надруковано оголошення про проведення вказаних заходів. Але чомусь вболівальники надали перевагу комп’ютерним іграм чи іншим розвагам. Не дивлячись на порожні трибуни, команда с.Тур’я вела гідну боротьбу в усіх видах змагань. Підтримати їх прибула в.о.старости села Тамара Мартиненко. У змаганнях з міні-футболу та перетягуванні канату посіла перше місце, друге – гирьового спорту, третє – з настільного тенісу, четверте – з шашок. На жаль, на обласні змагання прибули команди з шести районів. У загальному заліку команда с.Тур’ї посіла перше місце і отримала право брати участь у Всеукраїнських змаганнях на «Краще спортивне село України-2017 року». Завдячуючи приватному підприємцю Михайлу Ковалю, голові обласної організації В.Б. Примаку, а також голові районного осередку Радикальної партії О.Ляшка Павлу Мірошниченку, команда села Тур’ї змогла взяти участь у змаганнях такого рівня. Щоправда, смт Ворохта Івано-Франківської області зустріло учасників похмурою, сирою погодою. Але, не дивлячись на негоду, змагання відбулися шостий рік поспіль. Тільки в 2016 році через відсутність коштів змагання не проводилися. Взагалі не тільки Центральна Рада ВФСТ «Колос», а і обласна та деякі районні організації потерпають від недостатнього фінансування. Це, завдячуючи мудрим керівникам нашого району, вдалося зберегти ДЮСШ та районну організацію ВФСТ «Колос». Як зауважив головний суддя Всеукраїнських змагань Роман Вірастюк, кращі спортсмени народилися на селі і відповідні організації повинні всіляко підтримувати їх і взагалі спортивний рух на селі. Він привітав усіх учасників змагань і пообіцяв, що змагання такого рівня будуть проводитися регулярно.
Участь у змаганнях взяли команди з 24 областей України. Команда нашої області була дебютантом змагань і можна сказати в окремих видах спорту виступила не погано. У змаганнях з міні-футблолу посіла 11 місце, з перетягування канату – 15, з гирьового спорту Олександр Данильченко виборов 12 місце, а Яна Усік у змаганнях з настільного тенісу – 14 місце. Не буду нарікати на дії суддівської колегії, кожен учасник змагань оцінював дії суддівства по-своєму. Але, як на мою думку та й не тільки, а майже всіх представників команди, Регламент змагань складений не вдало, що привело до справедливих нарікань суддівській колегії. Але, якби там не було, учасники змагань залишилися задоволені, що взяли участь у такого рівня змаганнях і обіцяли, що докладуть всіх зусиль, щоб наступного року знову приїхати на змагання.
До речі, команда с. Тур’ї від Центральної ради ВФСТ «Колос» АПК України отримала Подяку як переможець обласних і учасник фінальних змагань серед спортивних команд сільських, селищних рад на «Краще спортивне село України-2017 року» та розбудову спортивного руху на селі.
А титул «Краще спортивне село України-2017 року» здобула команда Великодальницької сільради Одеської області. На другому – команда Черкаської області. Третє - у команди Полтавської області.
Григорій Салата, голова Сновської РО ФРСТ «Колос»
На першому етапі - вибороти перше місце серед команд сільських громад району.
Другий етап – це обласні змагання переможців першого етапу районних змагань серед команд сільських рад.
Обласні змагання на «Краще спортивне село Чернігівщини-2017» проходили 16 вересня поточного року на стадіоні «Колос» у м. Сновськ і право брати участь у цих змаганнях надано команді с.Тур’я, яка посіла перше місце на першому етапі районних змагань. Відрадно, що ці змагання другий рік поспіль проводились на базі нашого району. Але підтримки команді-учасниці обласних змагань, за виключенням вболівальників с.Тур’ї, не було. Хоча заздалегідь у засобах масової інформації було надруковано оголошення про проведення вказаних заходів. Але чомусь вболівальники надали перевагу комп’ютерним іграм чи іншим розвагам. Не дивлячись на порожні трибуни, команда с.Тур’я вела гідну боротьбу в усіх видах змагань. Підтримати їх прибула в.о.старости села Тамара Мартиненко. У змаганнях з міні-футболу та перетягуванні канату посіла перше місце, друге – гирьового спорту, третє – з настільного тенісу, четверте – з шашок. На жаль, на обласні змагання прибули команди з шести районів. У загальному заліку команда с.Тур’ї посіла перше місце і отримала право брати участь у Всеукраїнських змаганнях на «Краще спортивне село України-2017 року». Завдячуючи приватному підприємцю Михайлу Ковалю, голові обласної організації В.Б. Примаку, а також голові районного осередку Радикальної партії О.Ляшка Павлу Мірошниченку, команда села Тур’ї змогла взяти участь у змаганнях такого рівня. Щоправда, смт Ворохта Івано-Франківської області зустріло учасників похмурою, сирою погодою. Але, не дивлячись на негоду, змагання відбулися шостий рік поспіль. Тільки в 2016 році через відсутність коштів змагання не проводилися. Взагалі не тільки Центральна Рада ВФСТ «Колос», а і обласна та деякі районні організації потерпають від недостатнього фінансування. Це, завдячуючи мудрим керівникам нашого району, вдалося зберегти ДЮСШ та районну організацію ВФСТ «Колос». Як зауважив головний суддя Всеукраїнських змагань Роман Вірастюк, кращі спортсмени народилися на селі і відповідні організації повинні всіляко підтримувати їх і взагалі спортивний рух на селі. Він привітав усіх учасників змагань і пообіцяв, що змагання такого рівня будуть проводитися регулярно.
Участь у змаганнях взяли команди з 24 областей України. Команда нашої області була дебютантом змагань і можна сказати в окремих видах спорту виступила не погано. У змаганнях з міні-футблолу посіла 11 місце, з перетягування канату – 15, з гирьового спорту Олександр Данильченко виборов 12 місце, а Яна Усік у змаганнях з настільного тенісу – 14 місце. Не буду нарікати на дії суддівської колегії, кожен учасник змагань оцінював дії суддівства по-своєму. Але, як на мою думку та й не тільки, а майже всіх представників команди, Регламент змагань складений не вдало, що привело до справедливих нарікань суддівській колегії. Але, якби там не було, учасники змагань залишилися задоволені, що взяли участь у такого рівня змаганнях і обіцяли, що докладуть всіх зусиль, щоб наступного року знову приїхати на змагання.
До речі, команда с. Тур’ї від Центральної ради ВФСТ «Колос» АПК України отримала Подяку як переможець обласних і учасник фінальних змагань серед спортивних команд сільських, селищних рад на «Краще спортивне село України-2017 року» та розбудову спортивного руху на селі.
А титул «Краще спортивне село України-2017 року» здобула команда Великодальницької сільради Одеської області. На другому – команда Черкаської області. Третє - у команди Полтавської області.
Григорій Салата, голова Сновської РО ФРСТ «Колос»
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