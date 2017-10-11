Зміни до призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника

Постановою Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 р. № 611 внесені зміни до «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю».
Внесеними змінами передбачено призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію (не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інвалідів ІІІ групи). Допомога призначається з дня наступного після смерті годувальника, якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, але не раніше ніж з 5.03.2017 року. Якщо особа протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (31.08.2017 р.) звернулася за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, така допомога призначається з 5.03.2017 року.
Соціальна допомога призначається до досягнення дитиною 18-річного віку. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Детальніше все дізнавайтеся за номером 2-13-65.
Внесеними змінами передбачено призначення державної соціальної допомоги дітям померлого годувальника, який за життя не набув права на пенсію (не мав страхового стажу, необхідного для призначення пенсії для інвалідів ІІІ групи). Допомога призначається з дня наступного після смерті годувальника, якщо звернення надійшло не пізніше 12 місяців з дня смерті годувальника, але не раніше ніж з 5.03.2017 року. Якщо особа протягом трьох місяців з дня набрання чинності цією постановою (31.08.2017 р.) звернулася за призначенням державної соціальної допомоги дитині померлого годувальника, така допомога призначається з 5.03.2017 року.
Соціальна допомога призначається до досягнення дитиною 18-річного віку. Дітям померлого годувальника, які навчаються за денною формою навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних, вищих навчальних закладах, допомога призначається до закінчення ними навчальних закладів, але не більш як до досягнення 23 років, а дітям-сиротам - до досягнення 23 років, незалежно від того, навчаються вони чи ні.
Детальніше все дізнавайтеся за номером 2-13-65.
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