Новорічна лотерея розпочинається!

Як завше, у ці дні редакція газети «Промінь» розпочинає традиційну лотерею для тих передплатників нашої районки, котрі згодяться її отримувати протягом півроку і всього 2018 року.
Поспішайте, дорогі наші друзі, смикнути удачу за хвоста, й заносьте, надсилайте свої квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична,4, 15200.
На вас чекає ціла купа усіляких дарунків і, звісно, суперприз. Про нього розповімо пізніше, а наразі називаємо перших добродійників, котрі вирішили порадувати вас своїми красивими жестами. Це депутат міськради, відомий місцевий підприємець Павло Олександрович Тютюнник, який погодився виділити для когось із щасливчиків цілий причіп обрізків, та авторитетний приватний підприємець Олександр Іванович Науменко, котрий виділив для учасників лотереї шампанське і цукерки.
Ці призи точно принесуть радість кожному нашому читачу!
Тож, вперед! На пошту, до листонош! До найближчої і найпотрібнішої газети «Промінь»!
Поспішайте, дорогі наші друзі, смикнути удачу за хвоста, й заносьте, надсилайте свої квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична,4, 15200.
На вас чекає ціла купа усіляких дарунків і, звісно, суперприз. Про нього розповімо пізніше, а наразі називаємо перших добродійників, котрі вирішили порадувати вас своїми красивими жестами. Це депутат міськради, відомий місцевий підприємець Павло Олександрович Тютюнник, який погодився виділити для когось із щасливчиків цілий причіп обрізків, та авторитетний приватний підприємець Олександр Іванович Науменко, котрий виділив для учасників лотереї шампанське і цукерки.
Ці призи точно принесуть радість кожному нашому читачу!
Тож, вперед! На пошту, до листонош! До найближчої і найпотрібнішої газети «Промінь»!
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