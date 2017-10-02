Бібліотекар – це не професія, а стан душі

30 вересня щорічно відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Це свято не тільки професійне, а й загальнонародне, адже книга є невід’ємною частиною життя українців. Звісно, зараз, у час науково-технічного прогресу, цікавість до паперової книги зменшилася, проте, популярності набула електронна.
Завдання бібліотекаря - ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова. А що може бути достойнішим? Бібліотекар – творча, енергійна, талановита особистість. Саме такою є завідувач Тихоновицької бібліотеки Світлана Чечко (на фото). Ця досвідчена та розумна жінка все життя присвятила роботі з книгами.
Бібліотека в селі – досить популярне місце. Адже ходить туди 430 людей, з них 100 читачів – діти. Сама книгозбірня налічує близько 9 тисяч примірників. Поповнення фонду відбувається через відділ комплектування, а також через центральну бібліотеку м. Сновськ. Також проходить акція «Подаруй бібліотеці книжку», де читачі можуть дарувати періодику та книжки рідній книгозбірні. Світлана Петрівна розповіла, які книжки користуються попитом.
– Школярі найчастіше читають тих авторів, яких вивчають за шкільною програмою. Молодші дітки цікавляться пригодницькою літературою та, звісно ж, казками. Більш старше покоління полюбляє періодику та романи. До речі, зарубіжні автори стають не такими популярними як раніше. Зараз люди хочуть читати сучасних українських авторів і виключно українською мовою. Найбільш бажаними є Світлана Талан, Любко Дереш, Ірен Роздобудько, Юрій Винничук та інші. Але, на жаль, саме цієї сучасної української прози і бракує на наших полицях.
Люди в селі приходять до бібліотеки не тільки щоб взяти нову книгу, а й просто поспілкуватися, обмінятися враженнями від прочитаної літератури, обговорити новини, поділитися новим рецептом. Світлана Петрівна старається здивувати та вразити своїх відвідувачів, роблячи до кожного державного та народного свята виставку книг, проводить інформаційні години, приурочені певним подіям. Зараз активно готується до свята Покрови (14 жовтня). Робота бібліотеки – це завжди тісна співпраця з клубом, школою, сільською радою. Адже всі ці заклади намагаються зробити життя громади цікавішим, прагнуть зберігати культурні надбання народу.
Два роки тому в бібліотеці зробили нове опалення (поміняли стареньку грубку) і тепер взимку там затишно та тепло. СВК «Райдуга» (на чолі з Анатолієм Ігнатенком) придбала для бібліотеки новенький линоліум. Єдиною проблемою є відсутність інтернету та й взагалі комп’ютера. Адже для того, щоб йти в ногу з часом ця техніка просто необхідна для роботи. А загалом, Світлана Петрівна задоволена вибором своєї професії, адже читання книг приносить їй неабияке задоволення.
До сучасної молоді вона звертається з проханням відірватися від моніторів комп’ютерів та планшетів і взяти до рук звичайну паперову книжку. Адже її читання не може зрівнятися з жодним електронним носієм. Відчути запах справжньої книги, перегорнути її сторінки, врешті-решт заснути з нею на руках… Що може бути кращим?
Сподіваюся, що День бібліотек – свято не лише для професіоналів, але й для усіх любителів книги.
Тож зі святом вас, шановні бібліотекарі! З Всеукраїнським днем бібліотек. Творчої наснаги вам, довголіття, сімейного тепла та затишку, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.
Тетяна Литвин
Фото з архіву Світлани Чечко
Завдання бібліотекаря - ріднити людей з книгою, відкривати їм красу і силу слова. А що може бути достойнішим? Бібліотекар – творча, енергійна, талановита особистість. Саме такою є завідувач Тихоновицької бібліотеки Світлана Чечко (на фото). Ця досвідчена та розумна жінка все життя присвятила роботі з книгами.
Бібліотека в селі – досить популярне місце. Адже ходить туди 430 людей, з них 100 читачів – діти. Сама книгозбірня налічує близько 9 тисяч примірників. Поповнення фонду відбувається через відділ комплектування, а також через центральну бібліотеку м. Сновськ. Також проходить акція «Подаруй бібліотеці книжку», де читачі можуть дарувати періодику та книжки рідній книгозбірні. Світлана Петрівна розповіла, які книжки користуються попитом.
– Школярі найчастіше читають тих авторів, яких вивчають за шкільною програмою. Молодші дітки цікавляться пригодницькою літературою та, звісно ж, казками. Більш старше покоління полюбляє періодику та романи. До речі, зарубіжні автори стають не такими популярними як раніше. Зараз люди хочуть читати сучасних українських авторів і виключно українською мовою. Найбільш бажаними є Світлана Талан, Любко Дереш, Ірен Роздобудько, Юрій Винничук та інші. Але, на жаль, саме цієї сучасної української прози і бракує на наших полицях.
Люди в селі приходять до бібліотеки не тільки щоб взяти нову книгу, а й просто поспілкуватися, обмінятися враженнями від прочитаної літератури, обговорити новини, поділитися новим рецептом. Світлана Петрівна старається здивувати та вразити своїх відвідувачів, роблячи до кожного державного та народного свята виставку книг, проводить інформаційні години, приурочені певним подіям. Зараз активно готується до свята Покрови (14 жовтня). Робота бібліотеки – це завжди тісна співпраця з клубом, школою, сільською радою. Адже всі ці заклади намагаються зробити життя громади цікавішим, прагнуть зберігати культурні надбання народу.
Два роки тому в бібліотеці зробили нове опалення (поміняли стареньку грубку) і тепер взимку там затишно та тепло. СВК «Райдуга» (на чолі з Анатолієм Ігнатенком) придбала для бібліотеки новенький линоліум. Єдиною проблемою є відсутність інтернету та й взагалі комп’ютера. Адже для того, щоб йти в ногу з часом ця техніка просто необхідна для роботи. А загалом, Світлана Петрівна задоволена вибором своєї професії, адже читання книг приносить їй неабияке задоволення.
До сучасної молоді вона звертається з проханням відірватися від моніторів комп’ютерів та планшетів і взяти до рук звичайну паперову книжку. Адже її читання не може зрівнятися з жодним електронним носієм. Відчути запах справжньої книги, перегорнути її сторінки, врешті-решт заснути з нею на руках… Що може бути кращим?
Сподіваюся, що День бібліотек – свято не лише для професіоналів, але й для усіх любителів книги.
Тож зі святом вас, шановні бібліотекарі! З Всеукраїнським днем бібліотек. Творчої наснаги вам, довголіття, сімейного тепла та затишку, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі.
Тетяна Литвин
Фото з архіву Світлани Чечко
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