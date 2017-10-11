Кожна з нас – мати, дружина, наречена, бабуся

Жінка в розквіті літ (на мій погляд це вже з 18 років і далі...) вважає себе Жінкою з великої літери.
А ще коли вона здоров’ям не обділена, трішечки приваблива, має коханого чоловіка, сім’ю люблячу, грошову стабільність – її видно здалеку. – Ну як кому поталанить, - скажете ви. – З чоловіком, із долею, грішми... А от здоров’я людини, мабуть, десь на 60% залежить від неї самої, її сім’ї, рідних, близьких. Всі наші негаразди в житті пов’язані з нашим психоемоційним станом, потраплянням у різні халепи, зі зловживанням спиртного, курінням. А скільки молодих, красивих юнаків та дівчат вже «підхопили» венеричні хвороби, навіть СНІД? І якщо в сім’ї п’ють – сім’ї нема, а коли сім’ї нема, то про яку стабільність у країні можна мову вести?
Жінка любляча, любить і сама – дітей, чоловіка, поважає людей. З такою любов’ю сім’я – фортеця в країні.
Кожна жінка – це мати, дівчина, наречена, дружина, бабуся, прабабуся. Але над усім цим свідомо стоїть любов, віра та надія, вміння прощати і милувати.
Тому, коли ми сьогодні бачимо задумливу, незачесану, в будь-що вдягнену жінку, стать, так-так «стать», а не жінку, хочеться, щоб на мить все це зупинилося, щоб у жінок пропали проблеми, з’явилися гроші, вони всміхнулись щасливо. Наразі час нелегкий, економічна криза, відсутність роботи, доходи мізерні, але це не привід впадати в депресію, нудьгувати і забувати, що жінка – то краса і сила. Ми ж сильні, ми – борці, причому з розряду нескорених. А чоловіки слабкіші, на жаль. Це говорить і статистика. Кожна жінка прагне уваги, миру, тепла і удачі своїм народженим дітям і всьому людству. Тому давайте всміхнемося на зло всім ворогам, простимо зло і будьмо щасливі.
До речі, генетика в природі прирівнює жінку по образу до чоловіка. І тому у нас 50% керуючих в сім’ї, промисловості, державі, на приватних підприємствах – жінки. Серед українських спортсменів - лідирує українська жінка!
Прочитала нещодавно, що казахський президент підписав указ (у День Міжнародного свята) кожній жінці вручити по 11 доларів. І так він робить кожний рік! А у нас що? Хай би не валюту – квіточку кожній жінці хоч раз на рік піднесли... Усміхнулася б вона, розцвіла...
Ірина ФІЛОН, м.Сновськ
А ще коли вона здоров’ям не обділена, трішечки приваблива, має коханого чоловіка, сім’ю люблячу, грошову стабільність – її видно здалеку. – Ну як кому поталанить, - скажете ви. – З чоловіком, із долею, грішми... А от здоров’я людини, мабуть, десь на 60% залежить від неї самої, її сім’ї, рідних, близьких. Всі наші негаразди в житті пов’язані з нашим психоемоційним станом, потраплянням у різні халепи, зі зловживанням спиртного, курінням. А скільки молодих, красивих юнаків та дівчат вже «підхопили» венеричні хвороби, навіть СНІД? І якщо в сім’ї п’ють – сім’ї нема, а коли сім’ї нема, то про яку стабільність у країні можна мову вести?
Жінка любляча, любить і сама – дітей, чоловіка, поважає людей. З такою любов’ю сім’я – фортеця в країні.
Кожна жінка – це мати, дівчина, наречена, дружина, бабуся, прабабуся. Але над усім цим свідомо стоїть любов, віра та надія, вміння прощати і милувати.
Тому, коли ми сьогодні бачимо задумливу, незачесану, в будь-що вдягнену жінку, стать, так-так «стать», а не жінку, хочеться, щоб на мить все це зупинилося, щоб у жінок пропали проблеми, з’явилися гроші, вони всміхнулись щасливо. Наразі час нелегкий, економічна криза, відсутність роботи, доходи мізерні, але це не привід впадати в депресію, нудьгувати і забувати, що жінка – то краса і сила. Ми ж сильні, ми – борці, причому з розряду нескорених. А чоловіки слабкіші, на жаль. Це говорить і статистика. Кожна жінка прагне уваги, миру, тепла і удачі своїм народженим дітям і всьому людству. Тому давайте всміхнемося на зло всім ворогам, простимо зло і будьмо щасливі.
До речі, генетика в природі прирівнює жінку по образу до чоловіка. І тому у нас 50% керуючих в сім’ї, промисловості, державі, на приватних підприємствах – жінки. Серед українських спортсменів - лідирує українська жінка!
Прочитала нещодавно, що казахський президент підписав указ (у День Міжнародного свята) кожній жінці вручити по 11 доларів. І так він робить кожний рік! А у нас що? Хай би не валюту – квіточку кожній жінці хоч раз на рік піднесли... Усміхнулася б вона, розцвіла...
Ірина ФІЛОН, м.Сновськ
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