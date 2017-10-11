Ювіляра вшанували щемно

Сьомого жовтня ювілейне 90-ліття відзначив учасник бойових дій, ветеран праці (36 років протрудився на залізниці) Петро Денисович Герасименко зі Сновська.
Привітати іменинника завітали голова ветеранської райорганізації Людмила Кравець, очільниця районного відділення страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко та заступник голови РДА Володимир Карпенко.
Зустріч вийшла наповненою емоціями, спогадами, теплими напутніми словами.
Привітати іменинника завітали голова ветеранської райорганізації Людмила Кравець, очільниця районного відділення страхової компанії «Гарантія» Тетяна Діщенко та заступник голови РДА Володимир Карпенко.
Зустріч вийшла наповненою емоціями, спогадами, теплими напутніми словами.
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