Ремонт доріг триває

Завершено капітальний ремонт дорожнього покриття вулиць Пушкіна та Лермонтова (від вулиці Короленка до вулиці Свободи) в місті Сновськ.
Роботи велись за кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та міського бюджету.
Як повідомлялось раніше, в 2017 р. планується зробити капітальний ремонт доріг по 8 проектах: 5 –за рахунок субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток (вулиці 30 років Перемоги, Короленка, Пушкіна, Лермонтова та Залізнична в місті), 2 – за рахунок субвенції державного бюджету на формування інфраструктури (в селах Кучинівка та Рогізки) та 1 – за кошти міського бюджету (проїздів по кладовищу в м.Сновськ). Загалом протяжністю понад 3,5 км на суму 12 737 тис. грн.
Роботи велись за кошти субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток та міського бюджету.
Як повідомлялось раніше, в 2017 р. планується зробити капітальний ремонт доріг по 8 проектах: 5 –за рахунок субвенції державного бюджету на соціально-економічний розвиток (вулиці 30 років Перемоги, Короленка, Пушкіна, Лермонтова та Залізнична в місті), 2 – за рахунок субвенції державного бюджету на формування інфраструктури (в селах Кучинівка та Рогізки) та 1 – за кошти міського бюджету (проїздів по кладовищу в м.Сновськ). Загалом протяжністю понад 3,5 км на суму 12 737 тис. грн.
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