среда, 11 октября 2017 г.

Завклубом знову нема

Нещодавно розрахувався із займаної посади молодий очільник Смяцького клубу. Мабуть, вирішив, що ця справа – не його рук. Словом, знову виникла проблема: хто ж стане наступним завклубом?

За словами найголовнішого керівника культури в новоствореній об’єднаній громаді Наталії Добненко, вона готова розглядати різні пропозиції від  людей творчих і відповідальних. Аби тільки смячанам було добре та було б де їм своє дозвілля проводити. 
Автор: на

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