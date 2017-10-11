Завклубом знову нема

Нещодавно розрахувався із займаної посади молодий очільник Смяцького клубу. Мабуть, вирішив, що ця справа – не його рук. Словом, знову виникла проблема: хто ж стане наступним завклубом?
За словами найголовнішого керівника культури в новоствореній об’єднаній громаді Наталії Добненко, вона готова розглядати різні пропозиції від людей творчих і відповідальних. Аби тільки смячанам було добре та було б де їм своє дозвілля проводити.
За словами найголовнішого керівника культури в новоствореній об’єднаній громаді Наталії Добненко, вона готова розглядати різні пропозиції від людей творчих і відповідальних. Аби тільки смячанам було добре та було б де їм своє дозвілля проводити.
Комментариев нет:
Отправить комментарий