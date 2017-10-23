Надія на небайдужих людей

У жителя села Іванівка Сергія Анатолійовича Вересова, 1960 р.н., серйозна хвороба: «Облітеруючий атеросклероз артерій нижніх кінцівок», що загрожує ампутацією правої ноги.
Є шанс прооперуватися у Чернігівській обласній лікарні, але для цього потрібні значні кошти (близько 15 тисяч гривень). Такої суми у сім’ї колишнього колгоспника нема, як нема ні зарплати, ні пенсії. Виживає сім’я за рахунок корівки-годувальниці, присадибної ділянки і надіється на те, що відгукнуться добрі земляки.
Якщо, дорогі сновчани, ви погодитесь допомогти, Сергій Анатолійович просить перерахувати кошти на картку ПриватБанку 5168 7426 0797 4478.
Хай усіх вас береже Господь Бог!
Є шанс прооперуватися у Чернігівській обласній лікарні, але для цього потрібні значні кошти (близько 15 тисяч гривень). Такої суми у сім’ї колишнього колгоспника нема, як нема ні зарплати, ні пенсії. Виживає сім’я за рахунок корівки-годувальниці, присадибної ділянки і надіється на те, що відгукнуться добрі земляки.
Якщо, дорогі сновчани, ви погодитесь допомогти, Сергій Анатолійович просить перерахувати кошти на картку ПриватБанку 5168 7426 0797 4478.
Хай усіх вас береже Господь Бог!
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