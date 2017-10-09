Чи потрібна досудова доповідь?

Останнім часом набуває обертів такий вид інформації, як досудова доповідь. Вона потрібна суду для того, щоб суддя мав можливість винести справедливий вирок, отримавши інформацію не лише про неправомірний вчинок, але й додаткові дані про особу, яка підозрюється у його вчиненні, дізнатися про обставини її життя, які могли стати причиною злочину, а також про заходи, які пропонує орган пробації для усунення таких обставин.
Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо звернути увагу, що досудова доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні, як доказ винуватості (або невинуватості) обвинуваченого у вчиненні злочину.
Зазначаю, що проводять цей вид діяльності наші, сновські спеціалісти.
Якщо особі незрозуміло, для чого складається досудова доповідь, вона має якомога раніше звернутись до працівників пробації за додатковими роз’ясненнями, перш ніж приймати рішення про відмову від участі у її складанні. Хоча статистика свідчить про те, що краще все-таки скористатися даним видом послуг.
Довідково
У обвинуваченої особи також є права, які полягають в участі у складанні досудової доповіді, надаючи необхідну достовірну інформацію представникам органу пробації, надавати зауваження та уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації.
Деяка статистика
За 8 місяців 2017 року органами пробації на виконання відповідних ухвал суду підготовлено 10,7 тис. доповідей. На підставі проведеної оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, яка проводиться за новим інструментом оцінки щодо 7846 обвинувачених (73% підготовлених досудових доповідей), уповноваженими органами з питань пробації зроблено висновок про можливість виправлення правопорушника без позбавлення або обмеження волі.
У результаті роз’яснювальної роботи, що проводиться представниками органів пробації спільно з центрами надання безоплатної правової допомоги, 77% обвинувачених реалізували право на участь у підготовці досудової доповіді.
109 судів по Україні ще не розпочали залучати персонал органів пробації до участі у кримінальному провадженні та не винесли жодної ухвали щодо складання досудової доповіді. З метою вирішення проблемних питань, що виникають при підготовці досудової доповіді, Департаментом пробації спільно з Проектним офісом Міністерства юстиції та міжнародними партнерами організовано низку зустрічей з органами суду, прокуратури та центрами з надання безоплатної правової допомоги. Такі заходи вже відбулися у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Черкасах, Луцьку, Кропивницькому, де обговорено проблемні питання, шляхи їх вирішення, які найближчим часом будуть висвітлені у рекомендаціях судам та органам пробації.
Ігор ШУЛЯК, підполковник
Досудова доповідь приймається судом до уваги. Важливо звернути увагу, що досудова доповідь не може використовуватися у кримінальному провадженні, як доказ винуватості (або невинуватості) обвинуваченого у вчиненні злочину.
Зазначаю, що проводять цей вид діяльності наші, сновські спеціалісти.
Якщо особі незрозуміло, для чого складається досудова доповідь, вона має якомога раніше звернутись до працівників пробації за додатковими роз’ясненнями, перш ніж приймати рішення про відмову від участі у її складанні. Хоча статистика свідчить про те, що краще все-таки скористатися даним видом послуг.
Довідково
У обвинуваченої особи також є права, які полягають в участі у складанні досудової доповіді, надаючи необхідну достовірну інформацію представникам органу пробації, надавати зауваження та уточнення до неї, отримувати інформацію про можливу допомогу і консультації.
Деяка статистика
За 8 місяців 2017 року органами пробації на виконання відповідних ухвал суду підготовлено 10,7 тис. доповідей. На підставі проведеної оцінки ризиків вчинення повторного кримінального правопорушення, яка проводиться за новим інструментом оцінки щодо 7846 обвинувачених (73% підготовлених досудових доповідей), уповноваженими органами з питань пробації зроблено висновок про можливість виправлення правопорушника без позбавлення або обмеження волі.
У результаті роз’яснювальної роботи, що проводиться представниками органів пробації спільно з центрами надання безоплатної правової допомоги, 77% обвинувачених реалізували право на участь у підготовці досудової доповіді.
109 судів по Україні ще не розпочали залучати персонал органів пробації до участі у кримінальному провадженні та не винесли жодної ухвали щодо складання досудової доповіді. З метою вирішення проблемних питань, що виникають при підготовці досудової доповіді, Департаментом пробації спільно з Проектним офісом Міністерства юстиції та міжнародними партнерами організовано низку зустрічей з органами суду, прокуратури та центрами з надання безоплатної правової допомоги. Такі заходи вже відбулися у Києві, Одесі, Харкові, Полтаві, Черкасах, Луцьку, Кропивницькому, де обговорено проблемні питання, шляхи їх вирішення, які найближчим часом будуть висвітлені у рекомендаціях судам та органам пробації.
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