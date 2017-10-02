Майстер-клас від Віталія Наконечного

Уперше у Сновську 22 вересня був проведений відкритий районний олімпійський урок, організований сектором сім’ї, молоді та спорту управління освіти міськради.
На урок було запрошено більшість шкіл району, вихованців ВПУЛГ та школи-інтернату «Казка».
Провів олімпійський урок, за підтримки Андрія Миргородського, один з найкращих спортсменів світу, фіналіст чемпіонатів світу, Європи, етапів кубку світу, неодноразовий переможець та призер чемпіонатів України, кубку України, член національної збірної зі спортивної гімнастики, учасник Олімпійських ігор в Лондоні (2002 рік), майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики Віталій Наконечний.
Розповів він про свою біографію, про труднощі, які виникають на шляху у спортсменів, про численні травми, які мужньо витримують і щоразу, хоч і з ризиком, але повертаються до великого спорту. Багато теплих слів вдячності і подяки адресував своїм тренерам. Вихованці навчальних закладів мали змогу сфотографуватися та поспілкуватися з відомим спортсменом. Питання були різноманітними – режим дня, підготовка до змагань, особисте життя, реабілітація та повернення до спорту після травм, плани на майбутнє та ще багато іншого. На загал публіці була представлена і презентація про спортивні досягнення Віталія Наконечного.
Отож, захід виявився пізнавальним та цікавим. Глядачі отримали неабияке задоволення від спілкування з такою відомою і талановитою особистістю.
Тетяна Литвин
Фото автора
На урок було запрошено більшість шкіл району, вихованців ВПУЛГ та школи-інтернату «Казка».
Провів олімпійський урок, за підтримки Андрія Миргородського, один з найкращих спортсменів світу, фіналіст чемпіонатів світу, Європи, етапів кубку світу, неодноразовий переможець та призер чемпіонатів України, кубку України, член національної збірної зі спортивної гімнастики, учасник Олімпійських ігор в Лондоні (2002 рік), майстер спорту міжнародного класу зі спортивної гімнастики Віталій Наконечний.
Розповів він про свою біографію, про труднощі, які виникають на шляху у спортсменів, про численні травми, які мужньо витримують і щоразу, хоч і з ризиком, але повертаються до великого спорту. Багато теплих слів вдячності і подяки адресував своїм тренерам. Вихованці навчальних закладів мали змогу сфотографуватися та поспілкуватися з відомим спортсменом. Питання були різноманітними – режим дня, підготовка до змагань, особисте життя, реабілітація та повернення до спорту після травм, плани на майбутнє та ще багато іншого. На загал публіці була представлена і презентація про спортивні досягнення Віталія Наконечного.
Отож, захід виявився пізнавальним та цікавим. Глядачі отримали неабияке задоволення від спілкування з такою відомою і талановитою особистістю.
Тетяна Литвин
Фото автора
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