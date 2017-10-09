Сновська ЦРЛ потребує поповнення кадрів

Щоб когось вилікувати, потрібно спочатку поставити правильний діагноз. А щоб зуміти поставити правильний діагноз, потрібно володіти не тільки основними медичними знаннями, а і глибокою зацікавленістю у лікуванні хвороби. Недостатньо бути лікарем, потрібно ще вміти допомагати.
В. Брехт
Всіма своїми силами стараються допомагати людям лікарі Сновської центральної лікарні. Вона, як і кожен заклад, має і свої позитивні і негативні сторони. Саме про них ми поспілкувалися з головним лікарем ЦРЛ Миколою Куценком.
– Скільки відділень в ЦРЛ працює наразі?
– Працюють всі, окрім пологового, яке цього року довелося закрити. На його місце, в кінці червня, ми перевели відділ гінекології. Натомість у гінекологію буде переноситися стоматологія. Ці зміни відбуваються з метою економії, адже не доцільно, особливо взимку, опалювати таке велике приміщення, коли в нас є вільна площа. Та і людям буде зручніше – поряд знаходиться кабінет флюорографії. У стоматологію закупили два нові апарати, в проекті – купівля третього. Додатково відкрите приймально-діагностичне відділення з палатами інтенсивної терапії. Зараз там проводиться ремонт – довгоочікувана заміна вікон, яку ми чекали майже десять років.
– У вас лише один флюорограф. В якому він стані?
– Апаратура в нас дійсно дуже застаріла. Єдиний флюорограф 1972 року випуску, стерилізатори також ще 80-их років. 15 років ми пишемо листи, в яких просимо заміну апарата, і поки що, як бачите, не отримали жодних відповідей. Хоча в район необхідно придбати цифровий флюорограф (до речі, покупка якого запланована міською громадою на 2018 рік згідно з програмою «Онкологія 2017-2021»), а також цифровий рентгенографічний апарат. Новий апарат для рентгену зубів лікарня закупила два роки тому.
– Чи будуть у вас працювати молоді спеціалісти. Чи обіцяють забезпечити їх житлом?
– На сьогодні, у нашій лікарні працюють 30 лікарів, з них 10 пенсійного віку, ще 5 – передпенсійного. Звичайно, нам просто необхідні нові кадри. Ми подали заявку на те, що лікарні потрібен анестезіолог, рентгенолог, нарколог, гінеколог, хірург, травматолог. Марина Обертюх – невропатолог, пропрацювавши в нашій лікарні 5 років, так і не дочекалася обіцяної квартири. Нещодавно написала заяву на звільнення. Були у нас молоді рентгенолог та анестезіолог, які теж, не дочекавшись свого житла, покинули роботу.
– З якими хворобами зараз звертаються найчастіше?
– Наша лікарня переповнена. З 165 місць у нас 153 хворих. У хірургії – 24 пацієнти, реанімації – 4, дитячому відділенні – 30 (з 22 місць), терапевтичному – 50, неврологічному – 15, інфекційному – 13, офтальмології – 5 (з 4), ЛОР – 4. В середньому щодня лягають в лікарню 20-25 хворих, стільки ж і виписуються.
– Чи діє у ЦРЛ програма безкоштовних ліків?
– Так, є певні препарати, які люди безкоштовно можуть отримати. Дуже допомагає нам міська рада, яка дає кошти на закупівлю препаратів людям, хворим на онкологію, цукровий діабет, інвалідам, чорнобильцям, воїнам АТО.
– Як харчуються ваші пацієнти?
– Добова кількість основних продуктів харчування відповідає нормам, що закладені МОЗ України.
Ми замовили 5 тонн картоплі. Жителі с. Заріччя власними силами зібрали продукти харчування (картоплю, капусту, моркву, буряк), за що ми їм дуже вдячні.
– Чи створюватимуться у нас госпітальні округи?
– На сьогоднішній день питання створення госпітальних округів в Україні призупинено. В нашій області немає жодного такого округу. Всі лікарні працюють в звичному режимі.
– Дякую за розмову.
* * *
Газета «Промінь» вже писала про трьох малюків, які, потрапивши до центральної районної лікарні, потребували фінансової допомоги. Про перебіг їх лікування розповіла Ірина Карпушина (до речі, єдиний лікар, на якому тримається увесь відділ): «Дві дівчинки (1 і 2 роки) та хлопчик (4 роки) пробули у лікарні місяць. Добрі люди у нас все таки є, адже багато хто приніс малюкам підгузники, іграшки, їжу. Періодично навідувалася до них і мама, яку позбавили батьківських прав, але толку від тих візитів не було. У середині вересня ми виписали цих діток і передали їх до соціальних служб».
Ірина В’ячеславівна обурена тим, що в лікарні досі не увімкнули опалення, яке так необхідне, особливо в її відділенні. Хоч і є обігрівачі, але тепла від них не багато, та і вмикати постійно не можна, бо не витримає мережа.
З сумом згадала і те, що коли по всьому місту будували та ремонтували дитячі майданчики, про діток, які перебувають на лікуванні, зовсім забули. Той майданчик, який знаходиться перед відділенням, і майданчиком вже важко назвати, а дітки були б дуже щасливі, якби мали змогу погратися і хоч на мить забути про хворобу.
Про роботу хірургічного відділення розповів хірург Микола Парфенюк: «Хірургічне відділення на даний момент переповнене.
Єдиною проблемою є відсутність анестезіолога, який перейшов до Корюківки. Наша лікарня – одна з чотирьох у районі, де його немає. Хоча, при першій необхідності, до нас безвідмовно приїздять лікарі-анестезіологи з Чернігова, Корюківки та Мени. В понеділок, наприклад, робили складну операцію жінці, довелося викликати анестезіолога з Корюківки. Дуже хотілося, щоб такий спеціаліст був і в нашій лікарні. Проте, через відсутність обіцяного житла, молодь не хоче працювати. Не вигідно. Цим питанням активно займається і мерія, обіцяючи оплачувати оренду житла фахівцям та навіть придбати його лікареві».
Хочеться вірити, що і нові фахівці, і нове обладнання з’являться в нашій лікарні. Адже люди заслуговують на якісне та доступне лікування.
Тетяна Литвин
Фото автора
В. Брехт
Всіма своїми силами стараються допомагати людям лікарі Сновської центральної лікарні. Вона, як і кожен заклад, має і свої позитивні і негативні сторони. Саме про них ми поспілкувалися з головним лікарем ЦРЛ Миколою Куценком.
– Скільки відділень в ЦРЛ працює наразі?
– Працюють всі, окрім пологового, яке цього року довелося закрити. На його місце, в кінці червня, ми перевели відділ гінекології. Натомість у гінекологію буде переноситися стоматологія. Ці зміни відбуваються з метою економії, адже не доцільно, особливо взимку, опалювати таке велике приміщення, коли в нас є вільна площа. Та і людям буде зручніше – поряд знаходиться кабінет флюорографії. У стоматологію закупили два нові апарати, в проекті – купівля третього. Додатково відкрите приймально-діагностичне відділення з палатами інтенсивної терапії. Зараз там проводиться ремонт – довгоочікувана заміна вікон, яку ми чекали майже десять років.
– У вас лише один флюорограф. В якому він стані?
– Апаратура в нас дійсно дуже застаріла. Єдиний флюорограф 1972 року випуску, стерилізатори також ще 80-их років. 15 років ми пишемо листи, в яких просимо заміну апарата, і поки що, як бачите, не отримали жодних відповідей. Хоча в район необхідно придбати цифровий флюорограф (до речі, покупка якого запланована міською громадою на 2018 рік згідно з програмою «Онкологія 2017-2021»), а також цифровий рентгенографічний апарат. Новий апарат для рентгену зубів лікарня закупила два роки тому.
– Чи будуть у вас працювати молоді спеціалісти. Чи обіцяють забезпечити їх житлом?
– На сьогодні, у нашій лікарні працюють 30 лікарів, з них 10 пенсійного віку, ще 5 – передпенсійного. Звичайно, нам просто необхідні нові кадри. Ми подали заявку на те, що лікарні потрібен анестезіолог, рентгенолог, нарколог, гінеколог, хірург, травматолог. Марина Обертюх – невропатолог, пропрацювавши в нашій лікарні 5 років, так і не дочекалася обіцяної квартири. Нещодавно написала заяву на звільнення. Були у нас молоді рентгенолог та анестезіолог, які теж, не дочекавшись свого житла, покинули роботу.
– З якими хворобами зараз звертаються найчастіше?
– Наша лікарня переповнена. З 165 місць у нас 153 хворих. У хірургії – 24 пацієнти, реанімації – 4, дитячому відділенні – 30 (з 22 місць), терапевтичному – 50, неврологічному – 15, інфекційному – 13, офтальмології – 5 (з 4), ЛОР – 4. В середньому щодня лягають в лікарню 20-25 хворих, стільки ж і виписуються.
– Чи діє у ЦРЛ програма безкоштовних ліків?
– Так, є певні препарати, які люди безкоштовно можуть отримати. Дуже допомагає нам міська рада, яка дає кошти на закупівлю препаратів людям, хворим на онкологію, цукровий діабет, інвалідам, чорнобильцям, воїнам АТО.
– Як харчуються ваші пацієнти?
– Добова кількість основних продуктів харчування відповідає нормам, що закладені МОЗ України.
Ми замовили 5 тонн картоплі. Жителі с. Заріччя власними силами зібрали продукти харчування (картоплю, капусту, моркву, буряк), за що ми їм дуже вдячні.
– Чи створюватимуться у нас госпітальні округи?
– На сьогоднішній день питання створення госпітальних округів в Україні призупинено. В нашій області немає жодного такого округу. Всі лікарні працюють в звичному режимі.
– Дякую за розмову.
* * *
Газета «Промінь» вже писала про трьох малюків, які, потрапивши до центральної районної лікарні, потребували фінансової допомоги. Про перебіг їх лікування розповіла Ірина Карпушина (до речі, єдиний лікар, на якому тримається увесь відділ): «Дві дівчинки (1 і 2 роки) та хлопчик (4 роки) пробули у лікарні місяць. Добрі люди у нас все таки є, адже багато хто приніс малюкам підгузники, іграшки, їжу. Періодично навідувалася до них і мама, яку позбавили батьківських прав, але толку від тих візитів не було. У середині вересня ми виписали цих діток і передали їх до соціальних служб».
Ірина В’ячеславівна обурена тим, що в лікарні досі не увімкнули опалення, яке так необхідне, особливо в її відділенні. Хоч і є обігрівачі, але тепла від них не багато, та і вмикати постійно не можна, бо не витримає мережа.
З сумом згадала і те, що коли по всьому місту будували та ремонтували дитячі майданчики, про діток, які перебувають на лікуванні, зовсім забули. Той майданчик, який знаходиться перед відділенням, і майданчиком вже важко назвати, а дітки були б дуже щасливі, якби мали змогу погратися і хоч на мить забути про хворобу.
Про роботу хірургічного відділення розповів хірург Микола Парфенюк: «Хірургічне відділення на даний момент переповнене.
Єдиною проблемою є відсутність анестезіолога, який перейшов до Корюківки. Наша лікарня – одна з чотирьох у районі, де його немає. Хоча, при першій необхідності, до нас безвідмовно приїздять лікарі-анестезіологи з Чернігова, Корюківки та Мени. В понеділок, наприклад, робили складну операцію жінці, довелося викликати анестезіолога з Корюківки. Дуже хотілося, щоб такий спеціаліст був і в нашій лікарні. Проте, через відсутність обіцяного житла, молодь не хоче працювати. Не вигідно. Цим питанням активно займається і мерія, обіцяючи оплачувати оренду житла фахівцям та навіть придбати його лікареві».
Хочеться вірити, що і нові фахівці, і нове обладнання з’являться в нашій лікарні. Адже люди заслуговують на якісне та доступне лікування.
Тетяна Литвин
Фото автора
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