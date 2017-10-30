Хворим діткам надійшла цільова грошова допомога

Велику добродійну акцію на Сновщині днями провела столична фірма «Агробест» (займається продажем м’яса). Координатором акції стали депутати районної і міської ради від Блоку Петра Порошенка «Солідарність», громадська приймальня партії «БПП «Солідарність».
Найактивнішим з них був Олександр Захарович Царук, котрий, скоординувавши свої дії з інформаційним партнером – редакцією газети «Промінь», відразу взявся за діло.
У результаті моніторингу ситуації, консультацій з дитячими лікарями (враховувалися і публікації в районці) були визначені дітки, котрі потребують грошей на лікування і проведення операцій. Ними виявилися Аліна Бистревська та Олеся Насінник з Кучинівки, Іллюша Король з Нових Млинів.
Доля кожного цього маленького громадянина нашої України вкрай непроста, пересипана численними хворобами і тривалими перебуваннями в реабілітаційних центрах, пошуками коштів.
Нагадаємо, що у Алінки життя проходить у інвалідному візочку, Олесі – конче необхідний слуховий апарат, а Іллюша переніс складну операцію на серці і знову готується до інших хірургічних втручань.
– Ну як їм не підставити плече? – зазначив О.З. Царук. – Як не допомогти?
У підсумку все склалося таким чином: Алінці Бистревській було передано 15 тис. гривень, Олесі Насінник – 10 тис. грн, а Іллі Королю – 45 тисяч гривень. Допомагали вручати і перераховувати благодійні кошти члени громадської приймальні райорганізації БПП «Солідарність», В.М. Карась (вона очолює в райраді фракцію БПП «Солідарність»), головний лікар ЦПМСД О.І. Шарпан. Виділені гроші, за словами батьків хворих дітей, їм дуже потрібні.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Р.S. За Іллюшу ми розповімо пізніше.
Найактивнішим з них був Олександр Захарович Царук, котрий, скоординувавши свої дії з інформаційним партнером – редакцією газети «Промінь», відразу взявся за діло.
У результаті моніторингу ситуації, консультацій з дитячими лікарями (враховувалися і публікації в районці) були визначені дітки, котрі потребують грошей на лікування і проведення операцій. Ними виявилися Аліна Бистревська та Олеся Насінник з Кучинівки, Іллюша Король з Нових Млинів.
Доля кожного цього маленького громадянина нашої України вкрай непроста, пересипана численними хворобами і тривалими перебуваннями в реабілітаційних центрах, пошуками коштів.
Нагадаємо, що у Алінки життя проходить у інвалідному візочку, Олесі – конче необхідний слуховий апарат, а Іллюша переніс складну операцію на серці і знову готується до інших хірургічних втручань.
– Ну як їм не підставити плече? – зазначив О.З. Царук. – Як не допомогти?
У підсумку все склалося таким чином: Алінці Бистревській було передано 15 тис. гривень, Олесі Насінник – 10 тис. грн, а Іллі Королю – 45 тисяч гривень. Допомагали вручати і перераховувати благодійні кошти члени громадської приймальні райорганізації БПП «Солідарність», В.М. Карась (вона очолює в райраді фракцію БПП «Солідарність»), головний лікар ЦПМСД О.І. Шарпан. Виділені гроші, за словами батьків хворих дітей, їм дуже потрібні.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Р.S. За Іллюшу ми розповімо пізніше.
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