Уряд забезпечить виплати підвищених пенсій вже у жовтні

Майже 9 мільйонів пенсіонерів отримають підвищені пенсії. Надалі вони будуть перераховуватися автоматично в залежності від інфляції та росту заробітної плати.
Верховна Рада України 3 жовтня підтримала урядову пенсійну реформу і ухвалила в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 6614. Після підписання документу Президентом Уряд зможе розпочати виплати підвищених пенсій, які пенсіонери отримають вже в жовтні.
Урядова реформа передбачає п’ять головних кроків. Вона усуває дискримінацію за роком виходу на пенсію. З 1 жовтня пенсії будуть перераховані відповідно до зростання середньої заробітної плати. Такого перерахунку не здійснювали п’ять років. Тому розмір виплат за однакової кількості страхового стажу та заробітку у пенсіонерів, які вийшли на пенсію в різні роки, може відрізнятися в 2,5 раза. Також з 1 жовтня, а не з грудня, як передбачає закон про бюджет на 2017 рік, буде збільшено мінімальну пенсію — до 1452 гривень. Як результат — зростання виплат цьогоріч торкнеться майже 9 мільйонів пенсіонерів з-поміж 12 мільйонів.
Надалі пенсії будуть перераховуватися автоматично в залежності від зростання зарплат та інфляції. Реформа встановлює однакові для всіх умови призначення пенсій. Вони призначатимуться в залежності від стажу і розміру заробітної плати. З 1 жовтня буде скасовано 15% зниження пенсій тим, хто продовжує працювати.
Завдяки реформі буде ліквідовано дефіцит Пенсійного фонду України. У цьому році він становить 141,3 мільярда гривень (майже половина від потреби). При цьому майже 80% пенсіонерів живуть за межею бідності. Уряд ставить завдання: до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним. Це означає, що у Фонду з’являться можливості інвестувати в підвищення пенсій. А відтак, і в якість життя українських пенсіонерів.
При доопрацюванні урядового законопроекту в документ внесені правки, які посилюють соціальний захист людей праці. Зокрема, закон дозволяє з 1 січня 2028 року призначати пенсії незалежно від віку особам, які мають 40 і більше календарних років страхового стажу. Тобто ті, хто має великий страховий стаж, зможуть виходити на пенсію раніше 60 років. Підприємці зможуть розраховувати на призначення пенсії в 60 років завдяки зарахуванню до страхового стажу підприємницької діяльності, яка здійснювалася у період по 31 грудня 2017 року.
Вже з 1 січня 2019 р. буде запроваджено другу складову системи пенсійного забезпечення — накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш високі пенсійні виплати у майбутньому.
За повідомленням Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
Верховна Рада України 3 жовтня підтримала урядову пенсійну реформу і ухвалила в цілому законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій» № 6614. Після підписання документу Президентом Уряд зможе розпочати виплати підвищених пенсій, які пенсіонери отримають вже в жовтні.
Урядова реформа передбачає п’ять головних кроків. Вона усуває дискримінацію за роком виходу на пенсію. З 1 жовтня пенсії будуть перераховані відповідно до зростання середньої заробітної плати. Такого перерахунку не здійснювали п’ять років. Тому розмір виплат за однакової кількості страхового стажу та заробітку у пенсіонерів, які вийшли на пенсію в різні роки, може відрізнятися в 2,5 раза. Також з 1 жовтня, а не з грудня, як передбачає закон про бюджет на 2017 рік, буде збільшено мінімальну пенсію — до 1452 гривень. Як результат — зростання виплат цьогоріч торкнеться майже 9 мільйонів пенсіонерів з-поміж 12 мільйонів.
Надалі пенсії будуть перераховуватися автоматично в залежності від зростання зарплат та інфляції. Реформа встановлює однакові для всіх умови призначення пенсій. Вони призначатимуться в залежності від стажу і розміру заробітної плати. З 1 жовтня буде скасовано 15% зниження пенсій тим, хто продовжує працювати.
Завдяки реформі буде ліквідовано дефіцит Пенсійного фонду України. У цьому році він становить 141,3 мільярда гривень (майже половина від потреби). При цьому майже 80% пенсіонерів живуть за межею бідності. Уряд ставить завдання: до 2024 року зробити Пенсійний фонд бездефіцитним. Це означає, що у Фонду з’являться можливості інвестувати в підвищення пенсій. А відтак, і в якість життя українських пенсіонерів.
При доопрацюванні урядового законопроекту в документ внесені правки, які посилюють соціальний захист людей праці. Зокрема, закон дозволяє з 1 січня 2028 року призначати пенсії незалежно від віку особам, які мають 40 і більше календарних років страхового стажу. Тобто ті, хто має великий страховий стаж, зможуть виходити на пенсію раніше 60 років. Підприємці зможуть розраховувати на призначення пенсії в 60 років завдяки зарахуванню до страхового стажу підприємницької діяльності, яка здійснювалася у період по 31 грудня 2017 року.
Вже з 1 січня 2019 р. буде запроваджено другу складову системи пенсійного забезпечення — накопичувальну систему загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, що забезпечить більш високі пенсійні виплати у майбутньому.
За повідомленням Департаменту інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів України
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