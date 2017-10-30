«Смикнемо удачу за хвоста!»

Новорічна лотерея продовжується. Її учасниками можуть стати усі наші шанувальники, котрі передплатили «Промінь» на І півріччя (ціна 93 грн 08 коп.) і увесь 2018 рік (183 грн 56 коп. з послугами пошти).
Поспішайте, дорогі наші друзі, «смикнути удачу за хвоста» й заносьте, надсилайте свої квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична,4, 15200. Цього разу вас радує шанований директор СВК «Райдуга» Анатолій Петрович Ігнатенко, даруючи прекрасний набір посуду, подружжя знаних підприємців Алли й Олександра Апецько (виділили для лотереї фотоальбом та будильник), директор районного центру зайнятості Раїса Михайлівна Анікеєнко (надала для розіграшу красиві керамічні горщики).
Призи продовжують надходити.
Тож вперед! На пошту, до листонош! За найближчою і найпотрібнішою газетою
«Промінь»!
Поспішайте, дорогі наші друзі, «смикнути удачу за хвоста» й заносьте, надсилайте свої квитанції за адресою: м.Сновськ, вул.Залізнична,4, 15200. Цього разу вас радує шанований директор СВК «Райдуга» Анатолій Петрович Ігнатенко, даруючи прекрасний набір посуду, подружжя знаних підприємців Алли й Олександра Апецько (виділили для лотереї фотоальбом та будильник), директор районного центру зайнятості Раїса Михайлівна Анікеєнко (надала для розіграшу красиві керамічні горщики).
Призи продовжують надходити.
Тож вперед! На пошту, до листонош! За найближчою і найпотрібнішою газетою
«Промінь»!
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