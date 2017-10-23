Потрійне свято у Рогізках

«Все, що найкраще в мене є – це земле, ти, село моє!» - під такою назвою у Рогізках 14 жовтня відбувся щорічний святковий концерт з нагоди святкування Дня села.
Того суботнього дня у сільському клубі зібралось багато односельчан та гостей, людей, які тут народилися, виросли, де відчули справжню материнську ласку та турботу, цінні поради батьків. Привітати місцевих жителів приїхали і почесні гості: міський голова Олександр Медведьов та секретар міської ради Наталія Самойлова. Вони вручили Почесні грамоти та подарували газонокосарку, завдяки якій сільчани зможуть підтримувати порядок у селі.
Цього дня, крім свята Покрови Пресвятої Богородиці, держава святкувала День захисника Вітчизни та День українського козацтва, тож разом із в.о. старости Тамарою Семенок ведучі свята привітали ветеранів другої світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО. Особливо зворушливим вийшло привітання подружжя Реусів (пара цьогоріч відсвяткувала діамантове весілля – 60-річчя спільного життя). Глядачі тепло вітали та зичили міцного здоров’я чотирьом чудовим жінкам, поважним мешканцям села, яким виповнилося 90 та більше років. Це Катерина Андріївна Божок, Єфросинія Іванівна Коломієць, Катерина Пилипівна Салата, Марія Данилівна Лазарева. А Марію Романівну Бугрим щиро здоровили із здобуттям звання прапрабабусі. Не забули і про багатодітні сім’ї, матерів-героїнь та ювіляра, котрий у жовтні відзначив 60-річчя - Анатолія Івановича Вороб’я. Чудовий настрій та шквал емоцій глядачам дарували аматори місцевого будинку культури.
Тамара ТЕСЛЕНКО, директор БК
Того суботнього дня у сільському клубі зібралось багато односельчан та гостей, людей, які тут народилися, виросли, де відчули справжню материнську ласку та турботу, цінні поради батьків. Привітати місцевих жителів приїхали і почесні гості: міський голова Олександр Медведьов та секретар міської ради Наталія Самойлова. Вони вручили Почесні грамоти та подарували газонокосарку, завдяки якій сільчани зможуть підтримувати порядок у селі.
Цього дня, крім свята Покрови Пресвятої Богородиці, держава святкувала День захисника Вітчизни та День українського козацтва, тож разом із в.о. старости Тамарою Семенок ведучі свята привітали ветеранів другої світової війни, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, учасників АТО. Особливо зворушливим вийшло привітання подружжя Реусів (пара цьогоріч відсвяткувала діамантове весілля – 60-річчя спільного життя). Глядачі тепло вітали та зичили міцного здоров’я чотирьом чудовим жінкам, поважним мешканцям села, яким виповнилося 90 та більше років. Це Катерина Андріївна Божок, Єфросинія Іванівна Коломієць, Катерина Пилипівна Салата, Марія Данилівна Лазарева. А Марію Романівну Бугрим щиро здоровили із здобуттям звання прапрабабусі. Не забули і про багатодітні сім’ї, матерів-героїнь та ювіляра, котрий у жовтні відзначив 60-річчя - Анатолія Івановича Вороб’я. Чудовий настрій та шквал емоцій глядачам дарували аматори місцевого будинку культури.
Тамара ТЕСЛЕНКО, директор БК
Комментариев нет:
Отправить комментарий