Старт опалювального сезону

Як повідомив директор Сновської дільниці ПАТ «Облтеплокомуненерго» Олександр Грабовський, опалювальний сезон 2017-2018 року розпочався згідно з чинним законодавством із запуску опалення в садочках, школах, лікарнях 6 жовтня.
А 9 жовтня у Сновську офіційно розпочався опалювальний сезон. Цього року завдяки спільним зусиллям міської ради, працівників жеД та газової служби підключення пройшло за планом та згідно з графіками.
До речі, ціна на природній газ для побутових споживачів з 1 квітня 2017 року становить 6,879 грн. за 1 куб. м.
Тетяна ЛИТВИН
А 9 жовтня у Сновську офіційно розпочався опалювальний сезон. Цього року завдяки спільним зусиллям міської ради, працівників жеД та газової служби підключення пройшло за планом та згідно з графіками.
До речі, ціна на природній газ для побутових споживачів з 1 квітня 2017 року становить 6,879 грн. за 1 куб. м.
Тетяна ЛИТВИН
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