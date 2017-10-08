Заклади освіти оновлюються

На сьогоднішній день розпочались капітальні ремонти в дитячо-юнацькій спортивній школі та в Сновському Центрі дитячої та юнацької творчості.
Також замовлені віконні та дверні блоки для капітального ремонту Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» м.Сновськ. А у Сновській ДЮСШ закінчені роботи по улаштуванню ганку, монтується огородження та пандус, виготовлено асфальтобетонне вимощення з встановленням бетонних поребриків. Розпочато роботи по утепленню фасаду приміщення. І у Сновському ЦДЮТ демонтована покрівля та розпочато роботи по її улаштуванню з використанням сучасних технологій.
Також замовлені віконні та дверні блоки для капітального ремонту Сновського НВК «ДНЗ-СЗНЗ І ст.» м.Сновськ. А у Сновській ДЮСШ закінчені роботи по улаштуванню ганку, монтується огородження та пандус, виготовлено асфальтобетонне вимощення з встановленням бетонних поребриків. Розпочато роботи по утепленню фасаду приміщення. І у Сновському ЦДЮТ демонтована покрівля та розпочато роботи по її улаштуванню з використанням сучасних технологій.
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