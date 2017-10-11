Незареєстрованих підприємців чекають неприємності

Уряд має намір дозволити контролюючим органам проводити перевірки підприємств у сфері продовольства, що сприятиме підвищенню якості українських продуктів харчування.
Головне Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які є операторами ринку та провадять діяльність, що відповідно до вимог чинного зваконодавства не вимагає експлуатаційного дозволу, на необхідність подачі заяви про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та обігу харчових продуктів.
Потужності – споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві або обігу об’єктів санітарних заходів.
Державна реєстрація потужності здійснюється Сновським районним управлінням Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі (телефони для довідок: 2-16-98, (050) 4653570). Оператори ринку (в разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів) несуть відповідальність за статтею 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» в межах діяльності, яку вони здійснюють, що тягне за собою накладення штрафу.
В.БІЛАШКО, в.о. начальника Сновського райуправління
Держпродспоживслужби
Головне Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області звертає увагу суб’єктів господарювання, які є операторами ринку та провадять діяльність, що відповідно до вимог чинного зваконодавства не вимагає експлуатаційного дозволу, на необхідність подачі заяви про державну реєстрацію потужності, яка використовується на будь-якій стадії виробництва та обігу харчових продуктів.
Потужності – споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що використовується у виробництві або обігу об’єктів санітарних заходів.
Державна реєстрація потужності здійснюється Сновським районним управлінням Головного Управління Держпродспоживслужби в Чернігівській області шляхом внесення відповідної інформації до реєстру на безоплатній основі (телефони для довідок: 2-16-98, (050) 4653570). Оператори ринку (в разі порушення вимог законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів) несуть відповідальність за статтею 64 Закону України «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів» в межах діяльності, яку вони здійснюють, що тягне за собою накладення штрафу.
В.БІЛАШКО, в.о. начальника Сновського райуправління
Держпродспоживслужби
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