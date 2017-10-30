Військова служба за контрактом

Вік для прийняття кандидатів на військову службу за контрактом на посади рядового, сержантського та старшинського складу становить від 18 до 60 років.
При укладанні контракту гарантуються: грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України становить від 7000 до 12000 грн/міс., у разі виконання завдань в зоні проведення АТО додаткові виплати - від 4500 до 10000 грн/міс.; вільний вибір місця та умов служби по всій території Україні; можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном. Для військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду відслужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби в календарному обчисленні складає 6 місяців. За додатковою інформацією звертатися до Сновського військового комісаріату та за тел. 2-18-44.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
При укладанні контракту гарантуються: грошове забезпечення військовослужбовців Збройних Сил України становить від 7000 до 12000 грн/міс., у разі виконання завдань в зоні проведення АТО додаткові виплати - від 4500 до 10000 грн/міс.; вільний вибір місця та умов служби по всій території Україні; можливість служби у миротворчих підрозділах за кордоном. Для військовослужбовців строкової служби та військовослужбовців за призовом під час мобілізації, на особливий період, які під час дії особливого періоду відслужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом, строк військової служби в календарному обчисленні складає 6 місяців. За додатковою інформацією звертатися до Сновського військового комісаріату та за тел. 2-18-44.
І.БАТЮК, військовий комісар Сновського районного військового комісаріату, підполковник
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