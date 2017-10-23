Відкрите спілкування відкрило дитячі душі

Напередодні Дня захисника Вітчизни на базі Сновської загальноосвітньої школи-інтернату проводився плановий семінар-практикум для вчителів фізичної культури району.
Змістовну, насичену екскурсію провела для гостей директор школи-інтернату Олена Коваленко.
У рамках семінару було заплановано проведення відкритого уроку з вчителем фізичної культури загальноосвітньої школи-інтернату Євгенієм Лахадиновим, який після коротенького теоретичного вступу запросив колег бути присутніми на занятті.
На моментах, які удосконалили б уроки з фізичної культури, акцентував увагу керівник районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури Олександр Терещенко. Вчителі Сновської гімназії та Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Віктор Кравець та Олександр Бойко, представники Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Володимир Зачепа та Андрій Миргородський окремо виділили неочікувано вдале, інформативно насичене використання мультимедійних прийомів. Під кінець заняття було проведено декілька жвавих естафет, в ході яких діти, не звертаючи уваги на присутніх, весело дали вихід своїй юній енергії та емоціям.
Підводячи підсумки відкритого уроку, серед іншого було зазначено, що школярі працювали з «іскрою», навіть відкривали свої душі.
Змістовну, насичену екскурсію провела для гостей директор школи-інтернату Олена Коваленко.
У рамках семінару було заплановано проведення відкритого уроку з вчителем фізичної культури загальноосвітньої школи-інтернату Євгенієм Лахадиновим, який після коротенького теоретичного вступу запросив колег бути присутніми на занятті.
На моментах, які удосконалили б уроки з фізичної культури, акцентував увагу керівник районного методичного об’єднання вчителів фізичної культури Олександр Терещенко. Вчителі Сновської гімназії та Сновської ЗОШ І-ІІІ ст. № 2 Віктор Кравець та Олександр Бойко, представники Управління освіти, сім’ї, молоді та спорту міськради Володимир Зачепа та Андрій Миргородський окремо виділили неочікувано вдале, інформативно насичене використання мультимедійних прийомів. Під кінець заняття було проведено декілька жвавих естафет, в ході яких діти, не звертаючи уваги на присутніх, весело дали вихід своїй юній енергії та емоціям.
Підводячи підсумки відкритого уроку, серед іншого було зазначено, що школярі працювали з «іскрою», навіть відкривали свої душі.
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