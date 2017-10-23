Кордон вимагає порядку

- Під час перетину державного кордону в пункі контролю «Хоробичі» та пункті пропуску «Сновськ» просимо дотримуватись режиму в пунктах пропуску, - зазначають сновські прикордонники.
І нагадують, що забороняється: самостійно, без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону, залишати свої місця в поїзді чи здійснювати у них посадку; знаходитись не на своєму місці, яке визначено квитком; без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону залишати зону прикордонного контролю і територію пункту пропуску; під час проходження визначених законодавством видів контролю в пункті пропуску вживати алкогольні напої та палити; своїми діями та розміщенням багажу створювати перешкоди для виконання службових обов`язків працівниками контрольних органів і служб; пошкоджувати чи виводити з ладу технічні пристрої та обладнання, інформаційні щити та інше майно пункту пропуску; перебувати в пункті пропуску без документів на право перетинання державного кордону.
І нагадують, що забороняється: самостійно, без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону, залишати свої місця в поїзді чи здійснювати у них посадку; знаходитись не на своєму місці, яке визначено квитком; без дозволу представників підрозділу охорони державного кордону залишати зону прикордонного контролю і територію пункту пропуску; під час проходження визначених законодавством видів контролю в пункті пропуску вживати алкогольні напої та палити; своїми діями та розміщенням багажу створювати перешкоди для виконання службових обов`язків працівниками контрольних органів і служб; пошкоджувати чи виводити з ладу технічні пристрої та обладнання, інформаційні щити та інше майно пункту пропуску; перебувати в пункті пропуску без документів на право перетинання державного кордону.
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