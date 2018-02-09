Служба "102"

29 січня надійшла заява до РУ про те, що 17 грудня заявниця у приміщенні власної бані на території свого господарства помітила гр. Ж.,
яка мала при собі сумку, у якій було майно заявниці (набір з керамічної кружки та ложки, набір чарок (6 шт.), пляшка горілки 0,5 л. «Перепілка», б/в радіоприймач, ніж столовий).
Також цього дня надійшла заява про те, що 3 січня гр. В. здійснив крадіжку пральної машинки СМР-1,5 (з будинку заявниці).
1 лютого надійшло повідомлення, що 1 лютого невідома особа в магазині «Охота та Рибалка» вкрала спінінг.
2 лютого надійшов рапорт співробітника про те, що у вересні гр. А. незаконно заволодів мопедом AlphaSabur, який знаходився в господарському приміщенні.
3 лютого надійшло повідомлення про те, що у районі с.Низківка горить будинок. Потерпілий доставлений до лікарні.
4 лютого надійшло повідомлення про те, що у Сновську по вул. Залізничній горить магазин «СеДам» з тильної сторони. Постраждалих нема.
4 лютого надійшло повідомлення, що у Кучинівці горить господарська будівля за вказаною адресою.
4 лютого від отриманих тілесних ушкоджень (ЗЧМТ, струс головного мозку, різані рани грудної клітки та спини) в реанімації померла Аксьоненко Ірина Миколаївна, 1970 р.н. зі Старої Рудні.
яка мала при собі сумку, у якій було майно заявниці (набір з керамічної кружки та ложки, набір чарок (6 шт.), пляшка горілки 0,5 л. «Перепілка», б/в радіоприймач, ніж столовий).
Також цього дня надійшла заява про те, що 3 січня гр. В. здійснив крадіжку пральної машинки СМР-1,5 (з будинку заявниці).
1 лютого надійшло повідомлення, що 1 лютого невідома особа в магазині «Охота та Рибалка» вкрала спінінг.
2 лютого надійшов рапорт співробітника про те, що у вересні гр. А. незаконно заволодів мопедом AlphaSabur, який знаходився в господарському приміщенні.
3 лютого надійшло повідомлення про те, що у районі с.Низківка горить будинок. Потерпілий доставлений до лікарні.
4 лютого надійшло повідомлення про те, що у Сновську по вул. Залізничній горить магазин «СеДам» з тильної сторони. Постраждалих нема.
4 лютого надійшло повідомлення, що у Кучинівці горить господарська будівля за вказаною адресою.
4 лютого від отриманих тілесних ушкоджень (ЗЧМТ, струс головного мозку, різані рани грудної клітки та спини) в реанімації померла Аксьоненко Ірина Миколаївна, 1970 р.н. зі Старої Рудні.
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