Бути на селі фельдшером – передусім бути людиною

Не секрет, що працювати у селі фельдшером набагато складніше, ніж у місті. Міський лікар має конкретне робоче місце і чіткий робочий день. А сільський фельдшер, як правило, один на всю велику навколишню територію. Ось і Катерина Іванівна Трухан зі Старої Рудні поспішає на допомогу хворим у будь-який час дня і ночі, у будь-яку погоду – для того, щоб лікувати застуду, різні травми і порізи, стрибки тиску і багато інших недуг, про які повідомляють земляки.
Окрім прийому, походів за викликами, профілактичних візитів Катерина Іванівна (буває!) і тварин лікує, і просто виступає у ролі порадниці, сердечної співрозмовниці, інформ-джерела.
– Прекрасна жіночка, професіонал своєї справи, - таке сказали про неї усі, із ким нам вдалося поспілкуватися.
А що ж вона, маленька, наче Дюймовочка, але така сильна духом, небайдужа до чужого горя, болі? А вона, колишня випускниця Чернігівського медучилища, прямо зазначила, що, незважаючи на невелику зарплату і величезну відповідальність, любить свою професію понад усе і ніколи не лягає спати доти, доки у чиємусь віконечку горить світло в очікуванні допомоги. Додала: завше сповідує крилатий вислів відомого Гіппократа: «У який би дім я не увійшов, я увійду туди для користі хворого!»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Окрім прийому, походів за викликами, профілактичних візитів Катерина Іванівна (буває!) і тварин лікує, і просто виступає у ролі порадниці, сердечної співрозмовниці, інформ-джерела.
– Прекрасна жіночка, професіонал своєї справи, - таке сказали про неї усі, із ким нам вдалося поспілкуватися.
А що ж вона, маленька, наче Дюймовочка, але така сильна духом, небайдужа до чужого горя, болі? А вона, колишня випускниця Чернігівського медучилища, прямо зазначила, що, незважаючи на невелику зарплату і величезну відповідальність, любить свою професію понад усе і ніколи не лягає спати доти, доки у чиємусь віконечку горить світло в очікуванні допомоги. Додала: завше сповідує крилатий вислів відомого Гіппократа: «У який би дім я не увійшов, я увійду туди для користі хворого!»
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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