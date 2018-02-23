Колективний договір є ефективним механізмом узгодження інтересів сторін на підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форми власності та господарювання. Він регулює виробничі, трудові та соціально-економічні відносини на підприємстві, в установі та організації. У зв’язку зі змінами законодавства, що визначає вимоги до перебігу цих відносин, необхідно своєчасно вносити відповідні зміни до колективного договору.
Порядок внесення змін до колективного договору обумовлює Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII. Під час внесення змін до колдоговору слід відобразити основні нововведення в оплаті праці, що діють із 01.01.2017. Усі зміни до колективного договору підлягають повідомній реєстрації. Колективний договір та зміни до нього набирають чинності з дня їх підписання або з дня, визначеного сторонами колективного договору. Однак навіть тоді, коли зміни своєчасно не внесені в колективний договір, роботодавець має обов’язково дотримуватися норм і гарантій, встановлених законодавством.
Піл час колективних переговорів рекомендуємо ініціювати включення до територіальних угод та колективних договорів наступні положення щодо: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та положень Конвенції МОП №100; соціального захисту ветеранів праці, учасників бойових дій та людей похилого віку; обов’язкового соціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією, з урахуванням потреб працівників, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 №1708-VII; забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам відповідно до норм статті 20 Закону України «Про охорону праці».
З метою запобігання виникненню трудових спорів рекомендуємо керівникам та головам профспілкових організацій підприємств, установ та організацій міста і району переглянути та осучаснити діючі колективні договори з урахуванням змін трудового законодавства або укласти нові замість договорів, термін дії яких минув; роботодавцям та трудовим колективам підприємств, де колективні договори неукладені – якнайшвидше укласти колективні договори.
У Сновському районі повідомна реєстрація колективних договорів та надання методичної допомоги сторонам соціального діалогу здійснюється управлінням соціального захисту населення Сновської РДА за адресою: вул. Гомельська,26, м. Сновськ. Т.: 2-13-38 (кабінет 15).
Порядок внесення змін до колективного договору обумовлює Закон України «Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 № 3356-XII. Під час внесення змін до колдоговору слід відобразити основні нововведення в оплаті праці, що діють із 01.01.2017. Усі зміни до колективного договору підлягають повідомній реєстрації. Колективний договір та зміни до нього набирають чинності з дня їх підписання або з дня, визначеного сторонами колективного договору. Однак навіть тоді, коли зміни своєчасно не внесені в колективний договір, роботодавець має обов’язково дотримуватися норм і гарантій, встановлених законодавством.
Піл час колективних переговорів рекомендуємо ініціювати включення до територіальних угод та колективних договорів наступні положення щодо: забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків відповідно до ст. 18 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» та положень Конвенції МОП №100; соціального захисту ветеранів праці, учасників бойових дій та людей похилого віку; обов’язкового соціального страхування на випадок інфікування ВІЛ-інфекцією, з урахуванням потреб працівників, відповідно до Загальнодержавної цільової соціальної програми протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2014-2018 роки, затвердженої Законом України від 20.10.2014 №1708-VII; забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, комплексних заходів щодо досягнення встановлених нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і пожежам відповідно до норм статті 20 Закону України «Про охорону праці».
З метою запобігання виникненню трудових спорів рекомендуємо керівникам та головам профспілкових організацій підприємств, установ та організацій міста і району переглянути та осучаснити діючі колективні договори з урахуванням змін трудового законодавства або укласти нові замість договорів, термін дії яких минув; роботодавцям та трудовим колективам підприємств, де колективні договори неукладені – якнайшвидше укласти колективні договори.
У Сновському районі повідомна реєстрація колективних договорів та надання методичної допомоги сторонам соціального діалогу здійснюється управлінням соціального захисту населення Сновської РДА за адресою: вул. Гомельська,26, м. Сновськ. Т.: 2-13-38 (кабінет 15).
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