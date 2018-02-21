10 лютого відбувся районний шаховий турнір серед особистих учасників. Участь у змаганнях взяли десять учасників, із них одна жінка та два наймолодші учасники – Дмитро Мороз та Олександр Роговенко. Хоча вони не змогли ніяк протидіяти досвідченим шахістам, але це дає надію, що підростає гідна зміна.
А боротьба за перше місце була напруженою. Жоден з учасників не хотів поступатися. Тому одразу три з них – Михайло Грось, Леонід Роговенко та Олександр Пилипчук набрали однакову кількість очок. Розподіляти місця між ними довелося, виходячи з ігор суперників між собою. Завдяки тому, що Олександр Пилипчук переміг у партіях своїх суперників, вийшов на перше місце, Михайло Грось – на другому, на третьому – Леонід Роговенко. Призери змагань отримали грамоти, медалі та грошову винагороду.
На жаль, участь у цій інтелектуальній грі не зміг взяти ветеран-ентузіаст, досвідчений шахіст Олександр Степанович Жерденко. Він в цей день брав участь у шаховому турнірі в Чернігові з нагоди роковин пам’яті міжнародного гросмейстера Олександра Миколайовича Носенка.
Г.САЛАТА, голова РО ВФСТ «Колос»
А боротьба за перше місце була напруженою. Жоден з учасників не хотів поступатися. Тому одразу три з них – Михайло Грось, Леонід Роговенко та Олександр Пилипчук набрали однакову кількість очок. Розподіляти місця між ними довелося, виходячи з ігор суперників між собою. Завдяки тому, що Олександр Пилипчук переміг у партіях своїх суперників, вийшов на перше місце, Михайло Грось – на другому, на третьому – Леонід Роговенко. Призери змагань отримали грамоти, медалі та грошову винагороду.
На жаль, участь у цій інтелектуальній грі не зміг взяти ветеран-ентузіаст, досвідчений шахіст Олександр Степанович Жерденко. Він в цей день брав участь у шаховому турнірі в Чернігові з нагоди роковин пам’яті міжнародного гросмейстера Олександра Миколайовича Носенка.
Г.САЛАТА, голова РО ВФСТ «Колос»
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