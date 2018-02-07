Голова міської ради відзвітував перед Сновською ОТГ 7 лютого у Сновському Будинку культури відбулися загальні збори громадян.

До участі в заході були запрошені голова райдержадміністрації Валерій Радібеда, голова районної ради Ніна Кухаренко, керівники установ та організацій.
Послухати та поставити свої запитання на зустріч прийшли представники депутатського корпусу, в.о. старост, підприємці, громадські діячі та усі, кому було цікаво дізнатися, які відбулися зміни у громаді за минулий рік.
Міський голова Олександр Медведьов відзвітував перед Сновською територіальною громадою про виконання програми економічного та соціального розвитку за 2017 рік, про проведену роботу і діяльність міської ради та її виконавчого комітету, про досягнуті результати та окреслив наявні проблеми та плани на поточний рік.
Також присутні мали змогу оглянути презентацію про громаду та відеозвіт про результати робити міської ради за 2017 рік. Вичерпну інформацію стосовно функціонування відповідних галузей за 2017 рік надали керівники структурних підрозділів міської ради, а саме: начальник фінансового відділу Ліна Савченко, начальник Управління освіти, сімʼї, молоді та спорту Тетяна Булденко, начальник відділу культури і туризму Наталія Добненко, головний лікар Сновської центральної районної лікарні Микола Куценко та головний лікар Сновського центру первинної медико-санітарної допомоги Олена Шарпан.
З відповідною інформацією можна детально ознайомитися на сайті міської ради в рубриці «Новини».
Після презентації звіту голови та керівників структурних підрозділів громадяни отримали відповіді на поставлені запитання, зверталися з проханнями і пропозиціями.
На завершення зустрічі міський голова подякував усім, хто долучається до розвитку громади. Він висловив переконання, що в разі продовження співпраці міської ради з народними депутатами України, депутатами обласної ради, керівництвом, депутатським корпусом району та за активної і дієвої участі громадськості вдасться досягти запланованих результатів.
Інформація про виконання міського бюджету за 2017 рікДо доходної частини міського бюджету за 2017 рік надійшло 174593,4 тис. грн (101,1%), з них: до загального фонду – 149643,1 тис. грн (101,1%) , в тому числі офіційних трансфертів – 89922,6 тис. грн, до спеціального фонду – 24950,3 тис. грн (101,2%), у тому числі офіційних трансфертів – 20400,2 тис.грн.
Видаткова частина виконана в сумі 167596,0 тис.грн., у т.ч. загальний фонд – 124288,9 тис.грн. (98,5%), спеціальний фонд – 43307,1 тис.грн. (88,1%).
По загальному фонду в 2017 році надано державний пільговий кредит індивідуальним сільським забудовникам в сумі 20,0 тис. грн, що становить 100% від запланованого.
Доходи
По власних доходах планові показники загального фонду виконано на 103,0%, надійшло 59720,5 тис. грн податкових і неподаткових платежів. У порівнянні з надходженнями 2016 року до зведеного бюджету району доходи збільшились на 16671,1 тис. грн. Значне збільшення надходжень досягнуто по податку на доходи фізичних осіб на суму 10444,6 тис. грн, платі за землю на суму 3483,5 тис. грн, єдиному податку на суму 2980,9 тис. грн.
Основним надходженням у структурі доходів загального фонду бюджету за 2017 рік є податок на доходи фізичних осіб, що становить 56,4% від усіх власних надходжень бюджету. Цього податку надійшло 33680,5 тис. грн, що складає 105,4% до планових річних показників.
Місцевих податків надійшло 21260,9 тис.грн, що більше ніж виконано за 2016 рік по бюджету району на 6490,8 тис.грн. Найбільшими надходженнями у місцевих податках є: плата за землю - 12252,0 тис.грн(139,7%) та єдиний податок - 8876,0 тис.грн(105,4%).
До міського бюджету також отримано акцизного податку - 3265,9 тис. грн., рентної плати за використання природних ресурсів - 563,1 тис. грн., плати за надання адміністративних послуг - 727,6 тис. грн, адміністративних штрафів – 21,4 тис. грн, державного мита – 33,2 тис. грн, інших податків та зборів в сумі 300,8 тис.грн.
Видатки
Питома вага загального виконання за 2017 рік у розрізі бюджетних програм становить:
Державне управління – 11643,8 тис.грн; (9,4%);
Освіта – 58917,9 тис.грн; (47,4%);
Охорона здоров’я – 25996,1 тис.грн; (20,9%);
Соціальний захист та соціальне забезпечення – 937,3 тис.грн; (0,8%);
Культура і мистецтво – 8091,5 тис.грн (6,5%);
Фізична культура і спорт – 1683,1 тис.грн (1,4%);
Житлово-комунальне господарство – 3215,9 тис. грн (2,6%);
Транспорт, дорожне господарство, зв’язок, телекомунікації та інформатика – 2429,5 тис.грн (2,0%);
Сільське і лісове господарство, рибне господарство та мисливство – 60,8 тис. грн;
Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва – 11,0 тис. грн;
Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха – 19,1 тис.грн;
Видатки не віднесені до основних груп – 254,7 тис.грн (0,2%);
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів – 155,0 тис.грн (0,1%);
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 2662,4 тис. грн (2,1%);
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 194,6 тис.грн (0,2%);
Інші субвенції – 8016,2 тис.грн (6,4%).
У видатковій частині спеціального фонду питому вагу займають капітальні видатки, на які спрямовано кошти у сумі 39585,2 тис. грн. (91,4% від загального обсягу виконання). В тому числі за рахунок коштів міського бюджету було забезпечено співфінансування на придбання шкільного автобуса – 776,0 тис. грн, співфінансування об’єктів, що реалізовувалися за рахунок коштів субвенції на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 729,3 тис.грн, придбано освітлювальну та звукову апаратуру в Сновський будинок культури – 699 тис.грн, житло лікарям – 199,9 тис.грн., поповнення статутного капіталу КП «Щорська ЖЕД» – 80,0 тис.грн., на облаштування лічильників теплової енергії по житлових будинках – 189,1 тис. грн, капітальний ремонт доріг – 1198,9 тис. грн.
Публічне представлення інформації ,,Про виконання міського бюджету за 2017 рік” відбулося 7 лютого в приміщенні Сновського будинку культури у співдоповіді начальника фінансового відділу до звіту міського голови ,,Про роботу Сновської міської ради у 2017 році”. Затвердження звіту про виконання міського бюджету за 2017 рік відбудеться на сесії Сновської міської ради 21 лютого 2018 року.
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