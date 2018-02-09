В останній день зими на базі Сновської ЗОШ-інтернату пройшов фізкультурно-оздоровчий захід серед дітей під гаслом «Ти зможеш, якщо я зміг».
Ініціатором і організатором виступило відділення Національного Олімпійського комітету України в Чернігівській області та дитяча юнацька спортивна школа «Олімп» і обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Присвячена подія Олімпійським зимовим іграм, які пройдуть у лютому в Південній Кореї. У змаганнях взяли участь 7 команд, які складалися з чотирьох хлопчиків та дівчаток (вихованці 5-8 класів). За перше місце велася запекла боротьба. Дітки були активними, жвавими та енергійними.
Медалі, грамоти та заохочувальні призи вручали учасникам змагань директор ДЮСШ «Олімп» Павло Лобас та директор ЧОЦФЗН «Спорт» Ігор Ліфар. Отож, третє місце зайняла ДЮСШ «Олімп» команда «Витязь» (керівник А.Косевич), другою стала команда Сновської ЗОШ-інтернату (керівник Є. Лахадинов), а почесне перше місце посіла Городнянська школа-інтернат.
Яна ТЮТЮННИК, завуч з виховної роботи школи-інтернату «Казка»
Ініціатором і організатором виступило відділення Національного Олімпійського комітету України в Чернігівській області та дитяча юнацька спортивна школа «Олімп» і обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Присвячена подія Олімпійським зимовим іграм, які пройдуть у лютому в Південній Кореї. У змаганнях взяли участь 7 команд, які складалися з чотирьох хлопчиків та дівчаток (вихованці 5-8 класів). За перше місце велася запекла боротьба. Дітки були активними, жвавими та енергійними.
Медалі, грамоти та заохочувальні призи вручали учасникам змагань директор ДЮСШ «Олімп» Павло Лобас та директор ЧОЦФЗН «Спорт» Ігор Ліфар. Отож, третє місце зайняла ДЮСШ «Олімп» команда «Витязь» (керівник А.Косевич), другою стала команда Сновської ЗОШ-інтернату (керівник Є. Лахадинов), а почесне перше місце посіла Городнянська школа-інтернат.
Яна ТЮТЮННИК, завуч з виховної роботи школи-інтернату «Казка»
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