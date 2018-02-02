На варті здоров`я – від народження до поважного віку

На цьому тижні, в понеділок, ми завітали до амбулаторії загальної практики сімейної медицини у с.Петрівка. Виконує обов’язки завідуючої тут Раїса Томащук.
Але в цей день вона була на лікарняному. Зимова пора – хворіють не тільки пересічні мешканці села, а й медперсонал теж. До підпорядкування амбулаторії відносяться дільниці сіл Смяч, Заріччя, Хотуничі, Камка, Стара Рудня, де за здоров’я їх мешканців відповідають фельдшери.
У теплому й охайному приміщенні Петрівської амбулаторії – звичайний робочий день. Черга в коридорі до стоматолога, у кабінеті денного стаціонару приймає крапельницю черговий пацієнт.
- З якими хворобами найчастіше звертаються петровляни до вас?
- Останнім часом - це високий тиск та серцеві захворювання, - каже процедурна медсестра Ольга Гайдамако. – До речі, безкоштовні ліки для гіпертоніків за програмою ми теж отримуємо. Але для цього хворий має побувати на прийомі в сімейного лікаря у Сновську й отримати рецепт. До нас приходять й із іншими проблемами стосовно здоров’я. Всім - від народження і до поважного віку, ми приділяємо належну увагу. Найстаршій мешканці села пішов 102 рік! За необхідності їздимо додому на виклики до тяжкохворих. Свого часу автомобіль «швидкої допомоги» для амбулаторії нам придбала сільрада.
- А як щодо вакцинації? Нині ця тема у всіх на слуху.
- У селі восьмеро діток до року, всі щеплення я проводжу тут особисто, для цього не треба їхати до райцентру, - говорить дитяча медична сестра Світлана Ткаченко. – Були поодинокі випадки відмовлення від вакцинації, але тепер, зважаючи на ситуацію в країні, батьки до щеплень ставляться більш відповідально. Раз на рік до нас в село приїжджає педіатр зі Сновська, і ми робимо профілактичний огляд дітей. Якщо є необхідність – рекомендуємо батькам звернутися до лікарів у райцентрі.
Колектив амбулаторії тут працює злагоджено і дружно, стоячи на варті здоров’я своїх земляків від народження і до поважного віку. Мешканці сіл Сновщини, в яких закриті навіть звичайні фельдшерські пункти і за першою медичною допомогою доводиться діставатися до сусіднього села, можуть тільки позаздрити петровлянам.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
Але в цей день вона була на лікарняному. Зимова пора – хворіють не тільки пересічні мешканці села, а й медперсонал теж. До підпорядкування амбулаторії відносяться дільниці сіл Смяч, Заріччя, Хотуничі, Камка, Стара Рудня, де за здоров’я їх мешканців відповідають фельдшери.
У теплому й охайному приміщенні Петрівської амбулаторії – звичайний робочий день. Черга в коридорі до стоматолога, у кабінеті денного стаціонару приймає крапельницю черговий пацієнт.
- З якими хворобами найчастіше звертаються петровляни до вас?
- Останнім часом - це високий тиск та серцеві захворювання, - каже процедурна медсестра Ольга Гайдамако. – До речі, безкоштовні ліки для гіпертоніків за програмою ми теж отримуємо. Але для цього хворий має побувати на прийомі в сімейного лікаря у Сновську й отримати рецепт. До нас приходять й із іншими проблемами стосовно здоров’я. Всім - від народження і до поважного віку, ми приділяємо належну увагу. Найстаршій мешканці села пішов 102 рік! За необхідності їздимо додому на виклики до тяжкохворих. Свого часу автомобіль «швидкої допомоги» для амбулаторії нам придбала сільрада.
- А як щодо вакцинації? Нині ця тема у всіх на слуху.
- У селі восьмеро діток до року, всі щеплення я проводжу тут особисто, для цього не треба їхати до райцентру, - говорить дитяча медична сестра Світлана Ткаченко. – Були поодинокі випадки відмовлення від вакцинації, але тепер, зважаючи на ситуацію в країні, батьки до щеплень ставляться більш відповідально. Раз на рік до нас в село приїжджає педіатр зі Сновська, і ми робимо профілактичний огляд дітей. Якщо є необхідність – рекомендуємо батькам звернутися до лікарів у райцентрі.
Колектив амбулаторії тут працює злагоджено і дружно, стоячи на варті здоров’я своїх земляків від народження і до поважного віку. Мешканці сіл Сновщини, в яких закриті навіть звичайні фельдшерські пункти і за першою медичною допомогою доводиться діставатися до сусіднього села, можуть тільки позаздрити петровлянам.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора
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