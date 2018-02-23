«Швидка» приїхала, але... з порожньою валізою

Прикрий випадок днями стався із директором Кучинівської школи Наталією Шевченко. Увечері їй стало зле, та так, що альтернативи виклику «Швидкої» просто не було. ЇЇ дзвінок медики зареєстрували, водночас розмірковуючи про відсутність препаратів для надання екстреної допомоги. У підсумку «Швидка» все-таки до неї приїхала, але з порожньою валізою. Щось у Наталії Борисівни таки знайшлося і все закінчилося доре. А якби випадок розгортався іншим чином? – Що ж це за реформа така? – напрошується (і це не вперше!) риторичне запитання. Виходить, у одній із ланок взагалі людям нічого запропонувати? Хай помирають, чи що?
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