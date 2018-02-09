Не хочете мати клопоту – прив’яжіть собаку

Напевно, кожна людина не раз відчувала легку схвильованість та нервозність при вигляді собаки, який гуляє по вулиці без намордника.
А особливо, якщо цей собака значних розмірів.
До нашої редакції звернулися схвильовані жителі вулиці Сновської, які стурбовані тим, що деякі господарі випускають своїх собак на вулицю без намордників і навіть не присутні під час такого своєрідного «вигулювання» своїх улюбленців. Ці собаки вже неодноразово нападали на людей, бігали за велосипедами, намагаючись вкусити переїжджого, гарчали та кидались під ноги простим перехожим. А особливо від цього потерпають діти, на яких собаки, відчуваючи дитячий страх та невпевненість, нападають постійно. Батьки бояться відправляти дітей самих до школи. Доводиться і відвозити, і забирати дитину, бо та категорично відмовляється самостійно ходити вулицею. Не раз батьки зверталися до власників агресивних тварин з проханням не випускати їх з двору, а ті в свою чергу ігнорують їх, мовляв, «то він старий», «то не нападає, а гратися хоче». Але факт залишається фактом – собаки й надалі продовжують тримати всю вулицю в страху.
- Якщо на вас напав собака, вважайте, що ви вже отримали психологічну травму, - каже психолог Сновської ЗОШ № 2 Богдан Табачок. Особливо такі випадки небезпечні для дітей, адже сильний переляк може викликати навіть заїкання та неврози. Після нападу тварини деякі діти, та й дорослі, все життя бояться собак.
З питанням як саме можна боротися з цією проблемою і чи несуть власники таких тварин якусь відповідальність, ми звернулися до заступника начальника Сновського відділення поліції Олега Салати.
- Власник тварини несе за це адміністративну відповідальність. Це передбачено ст. 154 «Порушення правил тримання собак і котів». Зокрема, вигулювання собак без повідків і намордників тягне за собою попередження або накладання штрафів на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів. Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей, тягнуть за собою від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів.
Тож якщо у відділення надходить заява про напад тварини на людей, ми обов’язково на це реагуємо.
Можливо, тим, хто все-таки випускає своїх собак без нагляду, варто задуматися про наслідки, які можуть трапитися, якщо не слідкувати за своїми домашніми улюбленцями. І мова йде зовсім не про штрафи, а про людяність та моральні принципи.
Тетяна ЛИТВИН
А особливо, якщо цей собака значних розмірів.
До нашої редакції звернулися схвильовані жителі вулиці Сновської, які стурбовані тим, що деякі господарі випускають своїх собак на вулицю без намордників і навіть не присутні під час такого своєрідного «вигулювання» своїх улюбленців. Ці собаки вже неодноразово нападали на людей, бігали за велосипедами, намагаючись вкусити переїжджого, гарчали та кидались під ноги простим перехожим. А особливо від цього потерпають діти, на яких собаки, відчуваючи дитячий страх та невпевненість, нападають постійно. Батьки бояться відправляти дітей самих до школи. Доводиться і відвозити, і забирати дитину, бо та категорично відмовляється самостійно ходити вулицею. Не раз батьки зверталися до власників агресивних тварин з проханням не випускати їх з двору, а ті в свою чергу ігнорують їх, мовляв, «то він старий», «то не нападає, а гратися хоче». Але факт залишається фактом – собаки й надалі продовжують тримати всю вулицю в страху.
- Якщо на вас напав собака, вважайте, що ви вже отримали психологічну травму, - каже психолог Сновської ЗОШ № 2 Богдан Табачок. Особливо такі випадки небезпечні для дітей, адже сильний переляк може викликати навіть заїкання та неврози. Після нападу тварини деякі діти, та й дорослі, все життя бояться собак.
З питанням як саме можна боротися з цією проблемою і чи несуть власники таких тварин якусь відповідальність, ми звернулися до заступника начальника Сновського відділення поліції Олега Салати.
- Власник тварини несе за це адміністративну відповідальність. Це передбачено ст. 154 «Порушення правил тримання собак і котів». Зокрема, вигулювання собак без повідків і намордників тягне за собою попередження або накладання штрафів на громадян від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів і попередження або накладення штрафу на посадових осіб – від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів. Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди здоров’ю людей, тягнуть за собою від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією тварин і на посадових осіб – від чотирьох до семи неоподатковуваних мінімумів.
Тож якщо у відділення надходить заява про напад тварини на людей, ми обов’язково на це реагуємо.
Можливо, тим, хто все-таки випускає своїх собак без нагляду, варто задуматися про наслідки, які можуть трапитися, якщо не слідкувати за своїми домашніми улюбленцями. І мова йде зовсім не про штрафи, а про людяність та моральні принципи.
Тетяна ЛИТВИН
Комментариев нет:
Отправить комментарий