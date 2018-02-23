Без зайвих дискусій

На 19-ій сесії районної ради VII скликання
Проходила вона 20 лютого у РДА за участі 16 депутатів. Участь у ній взяли голова районної
ради Ніна Кухаренко, голова РДА Валерій Радібеда та керуючий справами виконкому Руслан Кравець. Розпочалася сесія із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та пам’яті Віталія Зайончковського, начальника локомотивного депо, який нещодавно раптово пішов із життя.
Порядок денний складався із п’яти питань: упорядкування структури виконавчого апарату райради; внесення змін до рішення сесії районної ради «Про затвердження районної програми «Нагородження відзнаками Щорської районної ради та Щорської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки»; звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік; внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік»; внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік». Одразу з трьох питань виступила з доповіддю Олена Румянцева, в.о. начальника фінансового відділу РДА. Всі питання депутати обговорили доволі швидко, без зайвих розмов та дискусій.
Тетяна ЛИТВИН
Проходила вона 20 лютого у РДА за участі 16 депутатів. Участь у ній взяли голова районної
ради Ніна Кухаренко, голова РДА Валерій Радібеда та керуючий справами виконкому Руслан Кравець. Розпочалася сесія із вшанування пам’яті Героїв Небесної Сотні та пам’яті Віталія Зайончковського, начальника локомотивного депо, який нещодавно раптово пішов із життя.
Порядок денний складався із п’яти питань: упорядкування структури виконавчого апарату райради; внесення змін до рішення сесії районної ради «Про затвердження районної програми «Нагородження відзнаками Щорської районної ради та Щорської районної державної адміністрації на 2016-2020 роки»; звіту про виконання районного бюджету за 2017 рік; внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2017 рік»; внесення змін до рішення районної ради «Про районний бюджет на 2018 рік». Одразу з трьох питань виступила з доповіддю Олена Румянцева, в.о. начальника фінансового відділу РДА. Всі питання депутати обговорили доволі швидко, без зайвих розмов та дискусій.
Тетяна ЛИТВИН
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