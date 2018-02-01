Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим на виробництві

З 1 січня 2018 року Фонд соціального страхування України збільшив виплати потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, а також членам їх сімей. Підвищені страхові виплати майже 170 тисяч осіб отримають вже на початку лютого. Про це повідомили у виконавчій дирекції ФССУ.
Зростання страхових виплат обумовлене постановою Кабінету міністрів України від 27 грудня 2017 року № 1053 «Про перерахування розміру страхових виплат потерпілим від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, та членам їх сімей», яка набула чинності 1 січня 2018 року.
Цим документом передбачено осучаснення страхових виплат для всіх потерпілих, які перебували на обліку у 2008–2011 роках. Збільшення відчують близько 170 тисяч потерпілих та членів родин, що втратили годувальника. Максимальна сума збільшення у випадку втрати 100% працездатності складе 1281,92 грн.
Збільшений перерахований розмір страхових виплат, нарахований у січні поточного року, потерпілі на виробництві (члени їх сімей) отримають на початку лютого.
Для тимчасово переміщених осіб перерахунок буде проведено робочими органами виконавчої дирекції Фонду за місцем їх тимчасового проживання (перебування).
За словами директора виконавчої дирекції Фонду Євгена Баженкова, наступне збільшення виплат потерпілим на виробництві та членам їх родин відбудеться у березні поточного року. «З 1 березня буде збільшено розмір щомісячних страхових виплат усім потерпілим на виробництві або членам їх сімей на 20 відсотків, – повідомив він. – Розмір страхових виплат буде перераховано майже 207 тисячам осіб».
Довідково: Протягом 2017 року Фонд соціального страхування України здійснив страхові виплати потерпілим на виробництві та членам їх сімей у сумі 5,99 млрд грн (оперативні дані).
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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