вторник, 6 февраля 2018 г.

Золотим рукам під силу будь-яка справа!

Іван Зосимович Мося зі Старої Рудні – із тих трударів, хто вважає: «Працювати на землі, знати її закони, таємниці й характер, можуть ті, хто не боїться постійної втоми, недосипання, пилюки і мозолів».

Ось і він після роботи водієм у сільгосптехніці пересів за кермо рідного тракторця, з яким – і під час глибоких снігів, і під час  весняної багнюки, і під час спекотного літа - знаходить потрібні заняття. І, як підкреслив в.о. старости села Микола Шмаровоз, ця людина ніколи не відмовляє вирішити те чи інше питання для всієї громади.
Тракторець Івана Зосимовича весь час у дії, беручи участь майже у всіх сільськогосподарських роботах, а вони – просто  безкінечні і безальтернативні. І власна земелька у нього, як лялечка – і ореться, і засівається, і культивується вчасно. Не стоїть порожньою і не пропадають внесені у неї зусилля.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
Автор: на
Ярлыки:

Комментариев нет:

Отправить комментарий

Подписаться на: Комментарии к сообщению (Atom)