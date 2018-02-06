Золотим рукам під силу будь-яка справа!

Ось і він після роботи водієм у сільгосптехніці пересів за кермо рідного тракторця, з яким – і під час глибоких снігів, і під час весняної багнюки, і під час спекотного літа - знаходить потрібні заняття. І, як підкреслив в.о. старости села Микола Шмаровоз, ця людина ніколи не відмовляє вирішити те чи інше питання для всієї громади.
Тракторець Івана Зосимовича весь час у дії, беручи участь майже у всіх сільськогосподарських роботах, а вони – просто безкінечні і безальтернативні. І власна земелька у нього, як лялечка – і ореться, і засівається, і культивується вчасно. Не стоїть порожньою і не пропадають внесені у неї зусилля.
Фото Олени КОМПАНЕЦЬ
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